Ajker Patrika
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নোয়াখালী

কোম্পানীগঞ্জে নদীভাঙন রোধে স্লুইসগেট নির্মাণ ও জিও ব্যাগ ফেলার দাবিতে মানববন্ধন

নোয়াখালী প্রতিনিধি
কোম্পানীগঞ্জে নদীভাঙন রোধে স্লুইসগেট নির্মাণ ও জিও ব্যাগ ফেলার দাবিতে মানববন্ধন
নদীভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নে নদীভাঙন রোধে দ্রুত স্লুইসগেট নির্মাণ এবং জরুরি ভিত্তিতে জিও ব্যাগ ফেলার দাবিতে মানববন্ধন করেছে ভাঙনকবলিত এলাকার লোকজন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে মুছাপুর রেগুলেটর এলাকায় সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘ভয়াবহ নদীভাঙনের কারণে মুছাপুরের শত শত পরিবারের বসতভিটা, হাজার হাজার একর ফসলি জমি এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় স্থাপনা বিলীন হয়েছে। বর্তমানে হুমকিতে রয়েছে আরও অনেক স্থাপনা, বসতভিটা ও জমি। সামনে বর্ষাকালে ভাঙন আরও তীব্র হবে। দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে মানচিত্র থেকে মুছাপুর বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই ভাঙন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ (পাউবো) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত দৃশ্যমান ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান।

সমাবেশ থেকে বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অতি দ্রুত যদি ভাঙনকবলিত এলাকায় জিও ব্যাগ ফেলে সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে তোলা না হয় এবং স্থায়ীভাবে স্লুইসগেট নির্মাণের কাজ শুরু করা না হয়, তাহলে এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীনদীভাঙনচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরমানববন্ধনকোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী)
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