Ajker Patrika
নোয়াখালী

টাকা ফেরত ও অভিযুক্ত এজেন্টকে আটকের দাবিতে ইসলামী ব্যাংকের সামনে গ্রাহকদের বিক্ষোভ

নোয়াখালী প্রতিনিধি
টাকা ফেরত ও অভিযুক্ত এজেন্টকে আটকের দাবিতে ইসলামী ব্যাংকের সামনে গ্রাহকদের বিক্ষোভ
আজ দুপুর ১২টার দিকে গোপালপুর বাজার ইসলামী ব্যাংক এজেন্ট শাখার সামনে মানববন্ধন করেন গ্রাহকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর বাজারে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখা থেকে গ্রাহকদের কয়েক কোটি টাকা নিয়ে এজেন্টের উধাও হওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ গ্রাহকেরা বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। তাঁরা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার এবং জমা করা অর্থ দ্রুত ফেরতের দাবি জানান।

রোববার দুপুর ১২টার দিকে গোপালপুর বাজার ইসলামী ব্যাংক এজেন্ট শাখার সামনে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এতে কয়েক শ গ্রাহকের অংশগ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নিয়ে সংহতি প্রকাশ করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, গত ১ মে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইশফাক ইয়াছিন প্রায় ৩ হাজার গ্রাহকের কয়েক কোটি টাকা নিয়ে আত্মগোপনে চলে যান। পরে গ্রাহকেরা ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁদের জমা করা অর্থ যথাযথভাবে ব্যাংকে জমা না করে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বিক্ষুব্ধ গ্রাহকদের দাবি, প্রাথমিকভাবে আত্মসাৎ করা অর্থের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকা। ঘটনার পর উল্লেখযোগ্য সময় পার হলেও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের অর্থ ফেরত দেওয়ার বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোনো আশ্বাস পাওয়া যায়নি, বরং নানা ধরনের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

মানববন্ধন থেকে গ্রাহকেরা ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের অর্থ দ্রুত ফেরত নিশ্চিত করতে প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযুক্ত ইশফাক ইয়াছিন ও তাঁর সহযোগীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

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