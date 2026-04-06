Ajker Patrika
নোয়াখালী

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে আগুনে পোড়ানো একটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জানা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম মো. খোকন (৩২)। তিনি পেশায় দিনমজুর ছিলেন। ওই এলাকার হোসেন আলী পাটোয়ারী বাড়ির মো. ফারুক হোসেনের ছেলে তিনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) রাতে একটি অজ্ঞাত নম্বর থেকে মোবাইলে কল আসলে খোকন বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। এর পর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও পরিবারের লোকজন তাঁর সন্ধান না পেয়ে শনিবার (৪ এপ্রিল) রাতে চাটখিল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করে। রোববার রাতে স্থানীয়রা একটি ঝোপের মধ্যে বিদ্যুতের খুঁটির পাশে পোড়া অর্ধগলিত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

চাটখিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মোন্নাফ বলেন, ফরেনসিক রিপোর্ট না পেলে কিছু বলা যাচ্ছে না। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অজ্ঞাত আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিষয়:

নোয়াখালীউদ্ধারআগুনচট্টগ্রাম বিভাগময়নাতদন্তমৃতদেহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

