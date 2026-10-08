Ajker Patrika
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নোয়াখালী

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে ৩০ কেজি ইলিশ জব্দ, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে ৩০ কেজি ইলিশ জব্দ, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
আজ সকালে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মা ইলিশ সংরক্ষণে সাগর ও নদীতে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞার প্রথম দিনে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে অভিযান চালিয়ে ৩০ কেজি ইলিশ জব্দ করেছে মৎস্য বিভাগ। এই ঘটনায় জড়িত থাকায় বেলায়েত হোসেন নামের একজনকে ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) সকালে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।

পরে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ শাহনেওয়াজ মোর্শেদ অপু ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেন। পরে জব্দ করা মাছ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, মা ইলিশ রক্ষায় ৮ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট মৎস্য আড়তে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় আব্দুল ওহাব নামের এক ব্যবসায়ীর আড়ত থেকে ৩০ কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে পাওয়া না গেলেও তাঁর প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বেলায়েত হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগনোয়াখালী সদরকোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী)
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