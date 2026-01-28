বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে প্রচার: নোয়াখালীতে বিএনপির ১৮ নেতা বহিষ্কার

নোয়াখালী-২ (সেনবাগ ও সোনাইমুড়ীর আংশিক) আসনে দলীয় সিদ্ধান্তের বিপক্ষে গিয়ে স্বতন্ত্র (বিদ্রোহী) প্রার্থী কাজী মফিজুর রহমানের পক্ষে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার অভিযোগে উপজেলা বিএনপির ১৮ নেতাকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। নোয়াখালী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলো আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বহিষ্কৃত নেতারা হলেন সেনবাগ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী, নজরুল ইসলাম ফারুক, সাখাওয়াত উল্যাহ লিটন, মমিন উল্যাহ, মির্জা মো.সোলাইমান, মোয়াজ্জেম হোসেন সেলিম ও গোলাম হোসেন খন্দকার; সদস্য ওবায়দুল হক, আবুল কালাম আজাদ, নুরুজ্জামান চৌধুরী, আবু জাহের চৌধুরী জাফর, শাহেদুল করিম মারুফ ও দলিলুর রহমান। এ ছাড়া সেনবাগ পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক কামাল উদ্দিন বাবলু, রেজাউল হক হেলাল, তাজুল ইসলাম রতন; পৌর বিএনপির সদস্য মহিউদ্দিন কমিশনার ও শহীদ উল্যাহ হেলাল।
উপজেলা বিএনপির বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা দলের বিপক্ষে নই, আমরা প্রার্থীর বিপক্ষে। বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী মফিজ দুঃসময়ে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ছিলেন। আমরা বর্তমানে তাঁর সঙ্গে রয়েছি। দল আগে আমাদের প্রার্থীকে বহিষ্কার করেছে। দল থেকে আমাদের বহিষ্কারের কথা শুনেছি। তবে লিখিত কোনো কাগজ পাইনি।’
এ বিষয়ে নোয়াখালী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলো বলেন, দলীয় প্রার্থীর পক্ষে ভোটের প্রচারে অংশ না নেওয়ায় কেন্দ্র থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
