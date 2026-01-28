Ajker Patrika
ক্রিকেট

৯৭ লাখ টাকা জরিমানা বাংলাদেশি তামিমের, পাকিস্তানি নাগরিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ০৩
৯৭ লাখ টাকা জরিমানা বাংলাদেশি তামিমের, পাকিস্তানি নাগরিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা
বাংলাদেশি-বংশোদ্ভূত তামিম রহমানকে (মাস্ক পরা ব্যক্তি) কড়া শাস্তি দিয়েছেন আদালত। ছবি: ক্রিকইনফো

শ্রীলঙ্কার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) ফিক্সিংয়ের অভিযোগ অনেক দিন ধরেই। এলপিএলে এবার ফিক্সিংয়ের অভিযোগে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তামিম রহমানকে কড়া শাস্তি দিয়েছেন আদালত। প্রায় ১ কোটি টাকা জরিমানার পাশাপাশি কারাদণ্ডও দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

বাংলাদেশি–বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক তামিমের শাস্তির কথা আজ নিশ্চিত করেছে বার্তা সংস্থা এএফপি। ৮০ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৯৭ লাখ টাকা জরিমানা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আদালতের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘তাঁকে (তামিম) দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে পাঁচ বছরের জন্য সেটা স্থগিত।’ তিনি ডাম্বুলা থান্ডার্সের মালিক ছিলেন। এমনকি এই ফ্র্যাঞ্চাইজির ম্যানেজার মুজিব উর রহমানও জড়িয়ে গেছেন। পাকিস্তানি এই নাগরিকের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে বলে আদালতের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

২০২৪ সালে যখন ডাম্বুলা থান্ডার্স নামে এলপিএলের এক ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক ছিলেন, সে সময়ই তাঁকে আটক করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি জামিনে বের হয়েছিলেন। দুই বছর পর ঠিকই শাস্তি পেয়েছেন তিনি। শ্রীলঙ্কার ২০১৯ সালের এক আইনে এবার তামিমকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যে আইন খেলাধুলায় দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে করা হয়েছিল। টুর্নামেন্টে এক ক্রিকেটারকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি জুয়ার অভিযোগ স্বীকার করেছেন তামিম।

তামিমকে যখন ২০২৪ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, ঠিক তার পরই নতুন কোম্পানি দায়িত্ব নেয় ডাম্বুলার। ডাম্বুলা থান্ডার্সের পরিবর্তে তখন ডাম্বুলা সিক্সার্স নামে খেলেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ২০২৪ সালে সবশেষ আয়োজিত এলপিএলে গল মার্ভেলসকে ৮ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জাফনা কিংস।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনের সময় মানবাধিকার নিশ্চিত করুন— ড. ইউনূসকে অ্যামনেস্টির মহাসচিবের খোলা চিঠি

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

কুষ্টিয়ায় বিএনপি প্রার্থী স্বামীর জন্য ভোট চাইলেন চীনা স্ত্রী

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

সুখবর পেলেন মোস্তাফিজ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সরকারি কর্মকর্তাদের ৫ বছরের বেশি থাকা ঠিক নয়: প্রধান উপদেষ্টা

সরকারি কর্মকর্তাদের ৫ বছরের বেশি থাকা ঠিক নয়: প্রধান উপদেষ্টা

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং খাতে যেভাবে বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং খাতে যেভাবে বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা

সম্পর্কিত

৯৭ লাখ টাকা জরিমানা বাংলাদেশি তামিমের, পাকিস্তানি নাগরিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

৯৭ লাখ টাকা জরিমানা বাংলাদেশি তামিমের, পাকিস্তানি নাগরিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

আইসিসির দ্বিচারিতার কারণে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি

আইসিসির দ্বিচারিতার কারণে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি

সেঞ্চুরির দেখা পেয়েই গেলেন পরাণ

সেঞ্চুরির দেখা পেয়েই গেলেন পরাণ

সুখবর পেলেন মোস্তাফিজ

সুখবর পেলেন মোস্তাফিজ