Ajker Patrika

হাতিয়ায় ধরা পড়ল ৪০ কেজি ওজনের কচ্ছপ, মেঘনায় অবমুক্ত

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
কচ্ছপটি মেঘনা নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
কচ্ছপটি মেঘনা নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার মেঘনা নদীসংলগ্ন একটি খালে জেলের জালে ধরা পড়েছে প্রায় ৪০ কেজি ওজনের কচ্ছপ। কচ্ছপটি দেখতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার চরকিং ইউনিয়নের আজমার খালে কচ্ছপটি ধরা পড়ে। আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে কচ্ছপটিকে মেঘনা নদীতে অবমুক্ত করা হয়।

জানা গেছে, জেলে শাহাবুদ্দিন মাঝি গতকাল রাতে আজমার খালে জাল ফেলেন। জাল ওঠানোর সময় তিনি ভারী কিছু আটকে থাকার বিষয়টি বুঝতে পারেন। জাল টেনে নৌকায় তুলতেই দেখা যায়, একটি বড় কচ্ছপ জালে আটকা পড়েছে। রাতভর কচ্ছপটি তিনি নিজের বাড়িতে নিরাপদে রাখেন।

খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত মানুষ কচ্ছপটি দেখতে খালপাড়ে ভিড় করেন।

জেলে শাহাবুদ্দিন মাঝি বলেন, ‘জাল তুলতে গিয়ে এত ভারী কিছু আগে কখনো পাইনি। এত বড় কচ্ছপ জীবনে প্রথম দেখলাম।’

জেলা বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা ইব্রাহীম খলিল জানান, কচ্ছপটি নিরাপদে মেঘনা নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, বন্য প্রাণী ধরা, সংরক্ষণ কিংবা ক্ষতিসাধন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। অবৈধ শিকার ও পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীকচ্ছপচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরমেঘনা নদী
