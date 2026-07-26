খুলনায় বাসের টিকিট কালেক্টরের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

খুলনা নগরীতে মতি (৫০) নামে এক বাসের টিকিট কালেক্টরের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৬ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সোনাডাঙ্গা থানার শেখপাড়া এলাকার খলিল চেম্বারের পাশের একটি ভবনের চতুর্থ তলার কক্ষ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত মতি ওই এলাকার বাসিন্দা হাবিবুল্লাহর ছেলে। তিনি পেশায় গড়াই পরিবহনের টিকিট কালেক্টর ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মতি প্রায় ১৬ বছর ধরে শেখপাড়ার খলিল চেম্বারের পাশের একটি ভবনের চতুর্থ তলার টিনশেড কক্ষে ভাড়া থাকতেন। তিনি একাই বসবাস করতেন এবং দীর্ঘদিন ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন।
স্থানীয়দের ভাষ্য, গত বৃহস্পতিবার তাঁকে সর্বশেষ দেখা যায়। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। রোববার সকালে ভবনের ছাদে কাজ করতে গিয়ে এক ব্যক্তি তীব্র দুর্গন্ধ টের পান। পরে বিষয়টি বাড়ির মালিককে জানানো হলে তিনি পুলিশে খবর দেন।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের উপস্থিতিতে কক্ষের দরজা ভেঙে ভেতর থেকে মতির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে।
সোনাডাঙ্গা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ফরিদুর রেজা বলেন, ‘সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে।’
তিনি আরও জানান, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।
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