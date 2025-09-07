Ajker Patrika
> সারা দেশ

বিএনপির শ্রমিক দলে পদ পেলেন আওয়ামী লীগের ৫ নেতা

নীলফামারী ও সৈয়দপুর প্রতিনিধি 
সৈয়দপুরে জাতীয়তাবাদী রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দলের কমিটিতে পদ পেয়েছেন রেলওয়ে শ্রমিক লীগের নেতারা। ছবি: সংগৃহীত
সৈয়দপুরে জাতীয়তাবাদী রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দলের কমিটিতে পদ পেয়েছেন রেলওয়ে শ্রমিক লীগের নেতারা। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার জাতীয়তাবাদী রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দলের ওপেন লাইন শাখার কমিটিতে পদ পেয়েছেন রেলওয়ে শ্রমিক লীগের পাঁচ নেতা।

জানা গেছে, গত ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় রেলওয়ে কারখানার পাশে অবস্থিত সংগঠনটির নিজস্ব কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ওপেন লাইন শাখার এস এস এ ই/ওয়ে সেকশন ইউনিটের ২৬ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি ঘোষণা দেন রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দলের ওপেন লাইন শাখার সভাপতি আব্দুল করিম ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন।

কমিটিতে ওপেন লাইন শাখার এস এস এ ই/ওয়ে সেকশন ইউনিটের আওয়ামী লীগের সাবেক কমিটির কার্যকরী সহসভাপতি আতাউল ইসলামকে রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দলের সভাপতি, আনোয়ারুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক, শ্রমিক লীগের কার্যকরী সদস্য সানাউল হককে সাংগঠনিক সম্পাদক, শ্রমিক লীগের উপদেষ্টা সদস্য লিটন খাঁনকে আইনবিষয়ক সম্পাদক ও উপদেষ্টা সদস্য মমিনুর রহমান বসুনীয়াকে কার্যকরী সদস্য করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী বলেন, আওয়ামীপন্থী শ্রমিক ও কর্মচারী দিয়ে শ্রমিক দলের কমিটি করা ঠিক হয়নি। এতে প্রকৃত বিএনপি কর্মীরা হতাশ হয়েছেন। এর ফলে আন্দোলন বা দুঃসময়ে বিএনপির ত্যাগী নেতা-কর্মীদের পাওয়া যাবে না।

জানতে চাইলে শ্রমিক দলের সভাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রমিক লীগ নেতা আতাউল ইসলাম বলেন, ‘স্বৈরাচার সরকারের আমলে চাপে পড়ে আমরা শ্রমিক লীগ করতাম। তবে কমিটির কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলাম না। কাজের স্বার্থে ওই দলে যুক্ত ছিলাম।’

এ বিষয়ে রেলশ্রমিক ও কর্মচারী দলের ওপেন লাইন শাখার সভাপতি আব্দুল করিম বলেন, ‘যাদের কমিটিতে রাখা হয়েছে, তারা ভালো মানুষ। তারা চাপে পড়ে শ্রমিক লীগ করেছে। তাদের আওয়ামী লীগ করার মনোভাব ছিল না। এই ধরনের লোক ৫ আগস্টের পর শ্রমিক দলের ডি ফরম পূরণ করেছে, এ কারণে আমার তাদের কমিটিতে রেখেছি।’

কমিটিতে এ ধরনের কতজন রয়েছেন—এমন প্রশ্নে আব্দুল করিম বলেন, ‘এটা অতীতেও হয়েছে। যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল, তখন বিএনপির লোকজন সেই দলে ঢুকে পড়েছে। এখন আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাই যারা ভালো সদস্য, তাদের আমরা শ্রমিক দলে ডি ফরম পূরণ করে একটা ইউনিট কমিটি গঠন করে দিয়েছি।’

সৈয়দপুর রাজনৈতিক জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহীন আক্তার শাহীন বলেন, ‘আওয়ামী লীগপন্থী শ্রমিক দিয়ে কমিটি গঠনের পর আমরা জেনেছি। এটা আমাদের অঙ্গসংগঠন রাজনৈতিক জেলা শ্রমিক দলের অন্তর্ভুক্ত। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি কেন্দ্রে জানাব। বিএনপির মূলনীতি হলো, বিএনপিতে কোনো আওয়ামীপন্থীর স্থান হবে না। আমরা সেই পন্থায় কাজ করব।’

বিষয়:

নীলফামারীরেলওয়েশ্রমিক লীগজেলার খবররংপুর বিভাগসৈয়দপুর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মধ্যরাতে কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর

অযাচিতভাবে ডাকসুর ভোট চাওয়ায় কর্মীকে বহিষ্কার করল ছাত্রদল

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে হাটহাজারীতে উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা জারি, যুবক আটক

অতিরিক্ত সহিংসতা হলে নির্বাচন ভঙ্গুর হয়ে যাবে: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

টাঙ্গাইলে মুখোমুখি কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই: ইসি আনোয়ারুল

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

সম্পর্কিত

রাজধানীর বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীর বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু

ফরিদপুরে পাগলা ঘোড়ার কামড় ও লাথিতে আহত ২০

ফরিদপুরে পাগলা ঘোড়ার কামড় ও লাথিতে আহত ২০

৩ দফা বাস্তবায়ন ও পুলিশের হামলার বিচার দাবিতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

৩ দফা বাস্তবায়ন ও পুলিশের হামলার বিচার দাবিতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার