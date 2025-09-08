Ajker Patrika
নীলফামারী জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার

নীলফামারী প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ৫৮
গ্রেপ্তারকৃত শাহিদ মাহমুদ। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তারকৃত শাহিদ মাহমুদ। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারী সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান, জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিদ মাহমুদকে (৫৫) গ্রেপ্তার করেছে রংপুর মহানগর পুলিশ।

রোববার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুর নগরীর ধাপ বাজারের নীলকুঠি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত শাহিদ মাহমুদ নীলফামারী সদর উপজেলার খয়রাত হোসেন সড়ক থানাপাড়া এলাকার মৃত আনিস উদ্দিন আহমেদের ছেলে।

শাহিদ মাহমুদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতার ওপর হামলা, হত্যাসহ নাশকতা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগে নীলফামারী থানায় মামলা রয়েছে।

রংপুর মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান জানান, চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপনে ছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে নীলফামারী থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলা রয়েছে। তাঁকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

নীলফামারী সদর থানার ওসি এম আর সাঈদ আজকের পত্রিকাকে জানান, আইনিপ্রক্রিয়া শেষে আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

