সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় জলঢাকা পৌরসভার সাবেক মেয়র গ্রেপ্তার

সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় জলঢাকা পৌরসভার সাবেক মেয়র গ্রেপ্তার
নীলফামারীর জলঢাকা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও স্থানীয় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নাসিব সাদিক হোসেন নোভাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় জলঢাকা শহরের নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
তাঁর গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জলঢাকা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল আলম।
নাসিব সাদিক হোসেন নোভা জলঢাকা পৌরসভার সাবেক মেয়র এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের পৌর কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
জলঢাকা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর নিজ বাসভবনে অভিযান পরিচালনা করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
ওসি আরও বলেন, ‘নাসিব সাদিক হোসেন নোভার বিরুদ্ধে জলঢাকা থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা রয়েছে, তিনি মামলাটির এজাহারভুক্ত আসামি। আজ বৃহস্পতিবার প্রয়োজনীয় আইনি কার্যক্রম শেষে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।’