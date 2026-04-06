নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় আইনজীবীকে কুপিয়ে জখম

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ২০
নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় রফিকুল ইসলাম (৫০) নামে এক আইনজীবীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ পাওয়া গেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। এ সময় হামলাকারীদের কোপে তাঁর বড় ভাই অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য হাফিজুর রহমানও জখম হন।

গতকাল রোববার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার রোয়াইলবাড়ি-সাহিতপুর বাজার সড়কের আমতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পরে তাদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। রফিকুল ইসলামের হাত, পা ও উরুসহ শরীরে অসংখ্য কোপের জখম রয়েছে। আজ সোমবার কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী মাকসুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আইনজীবী রফিকুল ইসলাম উপজেলার আমতলা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য।

স্থানীয় লোকজন ও ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, রোববার সকালে রফিকুল ইসলাম তার বড় ভাইকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে নেত্রকোনায় আদালতের উদ্দেশে বাড়ি থেকে রওনা হন। বাড়ি থেকে কিছুটা দূর যেতেই প্রতিপক্ষের আনোয়ার ও সাইফুলসহ একদল হামলাকারী তাদের গতিরোধ করে রামদা দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

আইনজীবী রফিকুল ইসলামের পা ও উরুসহ সারা শরীরে অসংখ্য কোপের ক্ষত রয়েছে। পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। পরিবারের দাবি-প্রতিবেশী আনোয়ার ও সাইফুলের সঙ্গে রফিকুলের নানা বিষয় নিয়ে পূর্ব শত্রুতা রয়েছে। এর আগেও দুইবার তাদের ওপর হামলার চেষ্টা করা হয়েছিল।

এ বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত সাইফুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি এ ঘটনার বিষয়ে কিছু জানেন না বলে দাবি করেন।

এ বিষয়ে কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী মাকসুদ বলেন, আহত রফিকুল ইসলাম ও তার ভাই মমেক হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ বিষয়ে এখনো থানায় অভিযোগ করা হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

