Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় অটোরিকশার ব্যাটারি চার্জ দিতে গিয়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় অটোরিকশার ব্যাটারি চার্জ দিতে গিয়ে বৃদ্ধের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার পোগলা ইউনিয়নের বাহাত্তরকাহন গ্রামে অটোরিকশার ব্যাটারিতে চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত বাচ্চু খান (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার (২১ জুন) রাত ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আজ সোমবার সকালে কলমাকান্দা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সজল সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত বাচ্চু খান উপজেলার পোগলা ইউনিয়নের বাহাত্তরকাহন গ্রামের বাসিন্দা।

কলমাকান্দা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সজল সরকার জানান, রাতে অটোরিকশার ব্যাটারিতে চার্জ দিচ্ছিলেন বাচ্চু খান। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হয়ে তিনি গুরুতর আহত হন। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা শৌভিক শ্রাবণ দত্ত বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই বাচ্চু খান মারা গেছেন। আইনি প্রক্রিয়ার পর নিহতের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

কলমাকান্দাবিদ্যুতায়িতমৃত্যুময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
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