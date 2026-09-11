দুর্গাপুরে খাটের নিচে ৩০ বোতল ভারতীয় মদ, যুবক আটক

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে নিজ বসতঘরের খাটের নিচে লুকিয়ে রাখা ৩০ বোতল ভারতীয় অবৈধ মদসহ মো. নয়ন মিয়া (৩২) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার চকলেঙ্গুড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক নয়ন মিয়া চকলেঙ্গুড়া গ্রামের মৃত আজিম উদ্দিন ও মোছা. আয়শা খাতুনের ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার করা ভারতীয় মদের আনুমানিক বাজারমূল্য ৬১ হাজার ২০০ টাকা।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মহিবুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল আজ শুক্রবার সকালে দায়িত্ব পালন করছিল। সকাল সোয়া ৭টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, চকলেঙ্গুড়া গ্রামের নয়ন মিয়া তাঁর বসতঘরের খাটের নিচে অবৈধ ভারতীয় মদ মজুত করে রেখেছেন।
খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিক ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে নয়ন মিয়াকে আটক করা হয়। পরে তাঁর বসতঘরে তল্লাশি চালিয়ে খাটের নিচে রাখা একটি ব্যাগ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৩০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ জানান, জব্দ করা মাদকসহ আসামিকে থানায় আনা হয়েছে। এসব মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কার কাছে বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল, সে বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
এ ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলার পর নয়ন মিয়াকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
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