Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় অবৈধভাবে মজুত করা ৩১০০ লিটার ডিজেল জব্দ, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
ঠাকুরাকোনা বাজারের দুই প্রতিষ্ঠান থেকে ৩ হাজার ১০০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনায় অবৈধভাবে মজুতের অভিযোগে ৩ হাজার ১০০ লিটার ডিজেল জব্দ করেছে প্রশাসন। এ ঘটনায় দুই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিককে জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার ঠাকুরাকোনা বাজারে এ অভিযান চালানো হয়। এতে নেতৃত্ব দেন সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শামছুজ্জামান আসিফ।

অভিযানকালে মেসার্স সংকর সাহা এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স রাজিব ট্রেডার্স নামের দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা ৩ হাজার ১০০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়। পাশাপাশি ওই দুই প্রতিষ্ঠানের মালিককে ২০ হাজার করে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ওয়াহিদুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, জেলায় জ্বালানির স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত রাখতে অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

অভিযোগময়মনসিংহ বিভাগজরিমানানেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

