নিখোঁজের দুই দিন পর নদীতে মিলল স্কুলশিক্ষকের অর্ধগলিত মরদেহ
নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলায় নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর সুরমা নদী থেকে অদ্বৈত্য সরকার আদিত্য (৫৫) নামে এক শিক্ষকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চাঁদপুর গ্রাম সংলগ্ন সুরমা নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত অদ্বৈত্য সরকার আদিত্য খালিয়াজুরী উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের মুরাদপুর গ্রামের মৃত অক্ষয় সরকারের ছেলে। তিনি স্থানীয় মুরাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে চাঁদপুর গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে সুরমা নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে বিষয়টি পুলিশ ও নিখোঁজ শিক্ষকের পরিবারকে জানানো হয়। খবর পেয়ে স্বজনেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি অদ্বৈত্য সরকার আদিত্যের বলে শনাক্ত করেন।
পরিবারের সদস্যদের বরাতে পুলিশ জানায়, গত মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে বাড়ি থেকে স্থানীয় বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন অদ্বৈত্য সরকার। এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। স্বজন ও এলাকাবাসী সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসির উদ্দিন জানান, খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নদী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
তিনি বলেন, ‘দুই দিন ধরে পানিতে থাকায় মরদেহে পচন ধরেছে। এ কারণে শরীরে দৃশ্যমান কোনো আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কি না, তা তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।’