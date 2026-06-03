Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় পাওনা টাকা চাওয়ায় দায়ের কোপে যুবক নিহত

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় পাওনা টাকা চাওয়ায় দায়ের কোপে যুবক নিহত
অভিযুক্ত ইমনকে গাছে বেঁধে রাখেন এলাকাবাসী। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায় পাওনা টাকা চাওয়ায় দায়ের কোপে মিলন মিয়া (৩৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

আজ বুধবার (৩ জুন) দুপুরে উপজেলার দলপা ইউনিয়নের দলপা (কান্দাপাড়া) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর অভিযুক্ত ইমন মিয়া ও তার মা হাবিয়া বেগমকে (৫৫) আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন এলাকাবাসী।

কোন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী মাকসুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত মিলন মিয়া উপজেলার দলপা গ্রামের আমজুদ আলীর ছেলে। তিনি স্থানীয় বাজারে ভাঙারির ব্যবসা করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মিলন মিয়া স্থানীয় বাজারে ভাঙারির ব্যবসা করতেন। হাবিয়া বেগমের কাছে দুই হাজার টাকা পাওনা ছিল মিলনের। আজ বুধবার দুপুরে পাওনা টাকার তাগাদা দিতে গেলে মিলনের সঙ্গে তর্ক হয় হাবিয়ার। এক পর্যায়ে ইমন দা দিয়ে মিলনের গলার বাম পাশে আঘাত করেন। এতে গুরুতর জখম হন মিলন। পরে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে নেত্রকোনা আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর উত্তেজিত এলাকাবাসী অভিযুক্ত ইমন ও তা মা হাবিয়াকে আটক করে। এ সময় ইমনকে গাছে বেঁধে রাখা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে অভিযুক্ত মা ও ছেলেকে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

এ বিষয়ে কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী মাকসুদ বলেছেন, খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মা-ছেলে দুইজনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

কেন্দুয়ানেত্রকোনা সদরটাকাজেলার খবরনেত্রকোনা
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