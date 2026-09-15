বারহাট্টায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ গৃহবধূর মৃত্যু

নেত্রকোনার বারহাট্টায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে শিউলী রানী বিশ্বাস (৪০) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে গতকাল সোমবার রাত ৮টার দিকে দগ্ধ হন তিনি।
নিহত শিউলী রানী বারহাট্টা উপজেলা শহরের বৃকালিকা গ্রামের মিন্টু বিশ্বাসের স্ত্রী।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত ৮টার দিকে ঘরে রান্নার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এতে রান্নাঘরসহ পুরো ঘরে আগুন লেগে যায়। দগ্ধ হন শিউলী রানীও। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। শিউলীর শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে যাওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢামেকে পাঠানো হয়।
প্রতিবেশী কাজল চন্দ্র দাস বলেন, আগুনে মিন্টু চন্দ্র দাসের ঘরের সবকিছু পুড়ে গেছে। শিউলী রানী দাসের শরীরের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ পুড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
বারহাট্টা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা বিপুল কুমার ঘোষ বলেন, গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় শিউলী রানী দাসকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল।
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