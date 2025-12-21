নেত্রকোনায় কৃষকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার সদর উপজেলায় হেলাল উদ্দিন (৫৮) নামের এক কৃষকের পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার কালিয়ারা গাবরাগাতি ইউনিয়নের নাড়িয়াপাড়া গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
নিহত হেলালউদ্দিন সদর উপজেলার নাড়িয়াপাড়া গ্রামের মৃত আশরাফ আলী তালুকদারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে হেলাল উদ্দিন তাঁর স্ত্রী বেদেনা আক্তারের সঙ্গে একই ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। ভোরে স্ত্রী ঘরের বাইরে শৌচাগারে যান। ফিরে এসে স্বামীর গলাকাটা লাশ দেখতে পান। তাঁর চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন এবং পুলিশকে খবর দেন।
স্ত্রী বেদেনা আক্তার বলেন, ‘ভোরে শৌচাগারে যেতে ঘরের বাইরে যাই। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে তাঁকে (হেলাল) গলাকাটা অবস্থায় দেখতে পাই। এ সময় তাঁর পা ও মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল।’
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল মামুন সরকার বলেন, হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।
গাইবান্ধা প্রতিনিধি
সুদানে নিহত শান্তিরক্ষী সবুজ মিয়ার লাশ গাইবান্ধায় নিজ গ্রামে তাঁর বাবার কবরের পাশে দাফন করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে পলাশবাড়ী উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নের আমলাগাছি (ছোট ভগবানপুর) গ্রামে জানাজার পর তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।
এর আগে বেলা ২টায় গাইবান্ধার তুলসীঘাটের হিলি প্যাডে সেনাবাহিনীর বহনকারী হেলিকপ্টারে করে সবুজের লাশ নিয়ে আসা হয়। এরপর সেখানে থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে সবুজের গ্রামের বাড়ি আমলাগাছি (ছোট ভগবানপুর) গ্রামে গার্ড অব অনার ও রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দেওয়া হয়।
সবুজ মিয়া পলাশবাড়ী উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নের আমলাগাছি (ছোট ভগবানপুর) গ্রামের মৃত হাবিদুল ইসলামের ও ছকিনা বেগমের ছেলে।
আমলাগাছি গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, সবুজ মিয়ার বাড়িতে লোকজন ভর্তি। সবুজ মিয়ার মা ছকিনা বেগম ছেলের মৃত্যুতে বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন তাঁর মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। নিহতের স্ত্রী নূপুর আক্তার আহাজারি করছেন। তিনি বলেন, ‘বিয়ের মাত্র এক বছর আট মাস, তাতেই স্বামীকে হারালাম। আমার জীবনটাই শেষ হয়ে গেল। আমার সব শেষ হয়ে গেল।’
রংপুর সেনানিবাসের ক্যাপ্টেন মো. আলভী বলেন, ‘আমাদের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সবুজের মরদেহ যথাযথ মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন করা হবে।’
উল্লেখ্য, ১৩ ডিসেম্বর সুদানের আবেই এলাকায় জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনের আওতাধীন কাদুগলি লজিস্টিকস বেসে বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠীর ড্রোন হামলায় দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ছয়জন শান্তিরক্ষী নিহত হয়েছেন। নিহতদের একজন সবুজ মিয়া। তিনি মিশনের লন্ড্রি কর্মচারীর দায়িত্ব পালন করছিলেন।
রংপুর প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৩ (সদর) আসনে জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা।
আজ রোববার রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ে সদর রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন দলের কো–চেয়ারম্যান ও সাবেক মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা।
এ সময় তাঁর সঙ্গে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান এস এম ইয়াসির, জেলা সভাপতি আজমল হক লেবু, হাজি আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জানতে চাইলে মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা বলেন, ‘রংপুর-৩ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলাম। আজকে আমাদের প্রথম আত্মপ্রকাশ যে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি। যদি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকে, যদি সব দল এই নির্বাচনে স্বচ্ছন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে, নির্বাচন কমিশনের যে আচরণবিধি সেটা সবার, সব প্রার্থীর প্রতি যদি সমানভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, তাহলে জাতীয় পার্টি নির্বাচন করবে।’
মোস্তাফিজার রহমান আরও বলেন, ‘জাতীয় পার্টির যে জনসমর্থন হ্রাস পাইছে বা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার প্রমাণ হিসেবে তো একটা নির্বাচন। জনগণের মতামতের আমরা সঠিক প্রতিফলন চাই।’
নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নৌপথে আসা রোগীদের হাসপাতালে যাতায়াতের একমাত্র কার্যকর ঘাটের মুখে একটি পাবলিক টয়লেট বানানো হয়েছে। এতে ঘাটটি দিয়ে হাসপাতালে যাওয়া-আসার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভোগান্তিতে পড়েছেন নৌপথে আসা রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা।
হাসপাতালের পাশে খালে ঘাটটির অবস্থান। ঝালকাঠি, কাউখালী, বানারীপাড়া, নাজিরপুরসহ আশপাশের বিভিন্ন উপজেলা থেকে রোগীরা ঘাটটি ব্যবহার করে হাসপাতালে যাতায়াত করতেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঘাটের মাত্র ২০ ফুট পাশে একটি টয়লেট রয়েছে। তারপরও অপরিকল্পিতভাবে ঘাটটি আটকে এর সামনে নতুন টয়লেট বানানো হয়েছে। এডিপি প্রকল্পের আওতায় বাজার উন্নয়নের নামে ৯–১০ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওই টয়লেটে লোকজন খুব কমই যান। এদিকে বর্ষা মৌসুম ও নদীপথনির্ভর এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ঘাটটি দিয়ে হাসপাতালে যেতেন। ঘাটটি দিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রোগীরা দুর্ভোগে পড়েছেন।
কয়েক মাস আগে ঘাট কিছুটা ভেঙে পাবলিক টয়লেটটি নির্মাণ করা হয়। এ কাজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন জগন্নাথকাঠি বাজার কমিটির বর্তমান কয়েকজন নেতা। ঘাটের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না রেখেই নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়।
বাজারের ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এলডিপির বাজার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পিরোজপুরে ১০টি মার্কেট নির্মাণের কাজ পায় মেসার্স কোহিনুর এন্টারপ্রাইজ। এর মধ্যে স্বরূপকাঠি পৌর কাঁচাবাজার উন্নয়নের ‘ভেজা মার্কেট’ ভবন নির্মাণে ব্যয় ধরা হয় ১ কোটি ১০ লাখ টাকা, যার প্রায় ১০ লাখ টাকা ব্যয় করা হয় ওই টয়লেট নির্মাণে।
এ বিষয়ে স্বরূপকাঠি পৌর বিএনপির সভাপতি কাজী কামাল হোসেন বলেন, নেছারাবাদ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নদীপথে বিপুলসংখ্যক রোগী আসে। পাশেই টয়লেট থাকা সত্ত্বেও অতি গুরুত্বপূর্ণ ওই ঘাট নষ্ট করে নতুন টয়লেট নির্মাণ চরম নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ। দ্রুত সেখানে একটি কার্যকর ঘাট নির্মাণ করা জরুরি।
বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘জগন্নাথকাঠি বাজারের পূর্ব পাশের পুরোনো ঘাটটি নৌপথে আসা রোগীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা গিয়ে পুরোনো টয়লেটের পাশেই নতুন টয়লেট নির্মাণের অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটটি আটকে সামনে নতুন টয়লেট নির্মাণ করা হলো, তা আমাদের বোধগম্য নয়। ওই স্থানে ঘাটটি পুনর্নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজন।’
জানতে চাইলে জগন্নাথকাঠি বাজার কমিটির আহ্বায়ক কাজী আনিছুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বর্তমান বাজার ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে ওখানে টয়লেট বসানো হয়েছে। ঘাটও যেহেতু প্রয়োজন, আমরা তাই বরাদ্দ এনে করে দেওয়ার চেষ্টা করব।’ কবে নাগাদ নতুন ঘাট হবে—জানতে চাইলে নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি বাজার কমিটির আহ্বায়ক।
ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে ঝালকাঠিতে তৃতীয় দিনের মতো বরিশাল-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেছে ছাত্র-জনতা। এতে মহাসড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ায় দূরপাল্লার যাত্রীসহ পণ্যবাহী যানবাহন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকা পড়ে।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) বেলা ২টা থেকে ঝালকাঠি শহরের কলেজ মোড় এলাকায় বরিশাল-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারীরা।
এর ফলে কলেজ মোড়ের দুই পাশে কয়েক শ যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী যানবাহন আটকা পড়ে। আটকে পড়া যানবাহনের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল দূরপাল্লার বাস, ট্রাক ও অন্যান্য পণ্যবাহী গাড়ি।
ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী একটি বাসের যাত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘ওসমান হাদির খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা উচিত। কিন্তু সড়ক অবরোধ করে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলা মোটেও ঠিক নয়।’
ঢাকা থেকে বরগুনার পাথরঘাটাগামী বাসের এক যাত্রী বলেন, ‘গতকাল হাদি ভাইয়ের জানাজায় অংশ নিতে ঢাকায় গিয়েছিলাম। আজ ফেরার পথে কলেজ মোড়ে এসে অবরোধে আটকে পড়েছি। এভাবে মানুষ ও পণ্যবাহী যানকে ভোগান্তিতে ফেলা কাম্য নয়।’
পিরোজপুরগামী বাসের যাত্রী হনুফা বেগম বলেন, ‘ওসমান হাদির খুনিদের গ্রেপ্তার দাবি সমর্থন করি। কিন্তু রাস্তা আটকে রাখার কারণে নারী ও বয়স্ক যাত্রীদের খুব কষ্ট হচ্ছে।’
পিরোজপুর থেকে ঢাকাগামী যাত্রী আসলাম ফরাজী বলেন, ‘জরুরি কাজে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছি। কিন্তু ঝালকাঠিতে এসে সড়ক অবরোধের কারণে আটকা পড়েছি। এখন বিকল্প উপায়ে ঢাকায় যাওয়ার চেষ্টা করছি।’
আরেক যাত্রী হাবিবুর রহমান বলেন, ‘জনদুর্ভোগ সৃষ্টি না করেও আন্দোলন করা যায়। আমরাও চাই খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হোক।’
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসের সুপারভাইজার বলেন, ‘বরিশাল থেকে পিরোজপুর যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অবরোধের কারণে বাস এবং পণ্যবাহী ট্রাক সামনে এগোতে পারছে না। এতে যাত্রী ও মালবাহী যানবাহনের ভোগান্তি তৈরি হচ্ছে। আগের দুই দিনেও একই পরিস্থিতি হয়েছে।’
অবরোধকারীদের পক্ষে ঝালকাঠি গণঅধিকার পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান সাগর বলেন, ‘ভারতীয় আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এত দিন পার হলেও মূল খুনিদের এখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাই আমাদের আন্দোলন চলবে।’
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝালকাঠি জেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ইয়াসিন ফেরদৌস ইফতি বলেন, ‘হামলায় জড়িত খুনিদের এখনো সরকার গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে পারেনি।’
জেলা কমিটির আহ্বায়ক আল তৌফিক লিখন বলেন, ‘পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা (ডিসি ও এসপি) ঘটনাস্থলে এসে আমাদের দাবি না শোনা পর্যন্ত আমরা সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করব না।’
ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অবরোধের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি যেকোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এখানে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।’
