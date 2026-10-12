Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

পূর্বধলায় দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
পূর্বধলায় দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার পূর্বধলায় এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের করা মামলার পলাতক আসামি মাসুদকে (১৮) গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। আজ সোমবার (১২ অক্টোবর) ভোরে উপজেলার কান্দুলিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার মাসুদ পূর্বধলা উপজেলার বাসিন্দা। পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার বিবরণ ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী নারীর সঙ্গে মামলার প্রধান আসামি আনারুল ইসলামের (২২) প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে একপর্যায়ে সম্পর্কের অবনতি হলে আনারুল ওই নারীকে তালাক দেন।

এরপর গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দেখা করার কথা বলে ভুক্তভোগী নারীকে নিজ বাড়িতে ডেকে নেন আনারুল। ওই দিন রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাঁকে জোরপূর্বক এক নির্জন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আনারুল ও মাসুদসহ অন্য সহযোগীরা ওই নারীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেন।

এ ঘটনায় ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে পূর্বধলা থানায় একটি মামলা করেন। এরপর থেকেই আসামিরা আত্মগোপনে ছিলেন।

এর আগে, গত ৪ অক্টোবর ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার চেঁচুয়াবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে মামলার প্রধান আসামি আনারুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে এসআরবি। বর্তমানে তিনিও কারাগারে রয়েছেন।

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ওই মামলায় মোট তিনজন আসামি ছিলেন। তাঁদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিষয়:

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