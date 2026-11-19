নেত্রকোনায় ৫০ হাজার পিস নেশার ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার ৪
নেত্রকোনায় ৫০ হাজার ৪০০ পিস ট্যাপেনটাডল ট্যাবলেটসহ চার মাদককারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) কর্মকর্তা।
উদ্ধার করা এসব ট্যাবলেটের বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ৮০ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে গতকাল বুধবার বিকেল ৪টার দিকে নেত্রকোনা সদর উপজেলার চল্লিশা ইউনিয়নের সাকুয়া উত্তরপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নেত্রকোনা সদর উপজেলার নিজামপুর গ্রামের ফয়সাল মিয়া (৩১), পূর্ব চকপাড়া গ্রামের সাইদুল ইসলাম (৩২), সাকুয়া গ্রামের সৈয়দ মিয়া (৩০) এবং তেলিগাতী এলাকার বড়গারা গ্রামের মাজেদুল হক (৩৫)।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদে ডিবি পুলিশের পশ্চিম শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেবাংশু কুমার দের নেতৃত্বে একটি দল জেলা সদরের সাকুয়া এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের হেফাজত থেকে ৫০ হাজার ৪০০ পিস ট্যাপেনটাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেবাংশু কুমার দে বলেন, এ ঘটনায় ওই চারজনের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। পরে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।