নেত্রকোনা শহরে আর্জেন্টিনার জয়ের আনন্দ উদ্যাপনের ভিডিও ধারণ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দীপ্ত চৌধুরী (২৩) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে জেলা শহরের শহীদ মিনার রোড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার সকালে নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল খায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
নিহত দীপ্ত চৌধুরী শহরের মালনি রোড এলাকার বাসিন্দা বাদল চৌধুরী ও শিউলী রানী রায় দম্পতির একমাত্র ছেলে।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচে আর্জেন্টিনার জয়ের পর স্থানীয়রা আনন্দ মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় মিছিলের ছবি ও ভিডিও ধারণের উদ্দেশ্যে দীপ্ত শহরের শহীদ মিনার মোড়ে অবস্থিত একটি সিঙ্গার শোরুমের তৃতীয় তলায় ওঠেন। একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে গিয়ে একটি বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এলে তিনি বিদ্যুতায়িত হন। পরে সেখান থেকে নিচে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।
স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল খায়ের জানান, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। আইনগত কার্যক্রম শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে।
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