Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত, আহত ২

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত, আহত ২
দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অপর ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারী (হেলপার) গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার গোহালাকান্দা ইউনিয়নের ইসবপুর এলাকার পালেরঘাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাকচালক রোমন মিয়া (৩৪) নেত্রকোনার মদন উপজেলার হাসকুরি গ্রামের সবুজ মিয়ার ছেলে।

শ্যামগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশ জানায়, ময়মনসিংহগামী একটি ট্রাক উপজেলার ইসবপুরের পালেরঘাট এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় একটি ট্রাকের চালক রোমন মিয়া স্টিয়ারিংয়ের সঙ্গে আটকে ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে শ্যামগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশ ও পূর্বধলা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাকের কেবিন কেটে নিহত চালকের মরদেহ উদ্ধার করেন।

এদিকে স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অপর ট্রাকের চালক ও তাঁর হেলপারকে উদ্ধার করে নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

দুর্ঘটনার পর দুটি ট্রাক মহাসড়কের ওপর আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকায় কিছু সময় যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ট্রাক দুটি সরিয়ে দিলে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্যামগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বলেন, নিহত ট্রাকচালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনাকবলিত দুটি ট্রাক পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

পূর্বধলাসংঘর্ষনিহতময়মনসিংহ বিভাগআহতমহাসড়কনেত্রকোনা
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