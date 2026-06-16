নেত্রকোনার হাওরে স্থায়ী ফসল রক্ষা বাঁধ কেটে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার চরহাইজদা ফসল রক্ষা স্থায়ী বেড়িবাঁধ কেটে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। গত রোববার গভীর রাতে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে বাঁধটি কাটা হয় বলে জানা গেছে। বিষয়টি নজরে এলে পরদিন সোমবার স্থানীয় বাসিন্দারা মাটি ফেলে কাটা অংশ মেরামতের উদ্যোগ নেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, বাঁধের যে জায়গায় কাটা হয়েছে, তার বিপরীত পাশে একটি গভীর কুড় (গর্ত) রয়েছে। ওই কুড়ে মাছ প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে রাতের আঁধারে বাঁধটি কাটা হয়েছে।
গাগলাজুর গ্রামের রাসেল মিয়া বলেন, ‘গত রোববার রাতে বাঁধটি কাটার চেষ্টা করেছে। পরদিন সোমবার বিষয়টি এলাকাবাসীর চোখে পড়লে আমাদের জানানো হয়। আমরা বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কাউকে না পেয়ে নিজেরাই বাঁধ রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।’ এই কাজে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানান তিনি।
একই এলাকার বুলবুল মিয়া বলেন, ‘মাছের লোভে দুর্বৃত্তরা রাতের আঁধারে স্থায়ী বাঁধের ওপরের ব্লক সরিয়ে মাটি কেটে ফেলেছে। বাঁধটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে হাওরের ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’ এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার এ বিষয়ে জানতে চাইলে পাউবোর নেত্রকোনা কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেন বলেন, বিষয়টি তিনি কিছুক্ষণ আগে শুনেছেন। কার্যালয় থেকে লোক পাঠানো হচ্ছে। বাঁধ মেরামত করাসহ বিষয়টি তদন্তের প্রক্রিয়া চলছে।
জেলা প্রশাসক খন্দকার মুশফিকুর রহমান বলেন, ‘পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় ইউএনওকে বিষয়টি দেখতে বলা হয়েছে। তদন্ত করে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা হবে।’
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