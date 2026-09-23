Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

বিএনপির ৪৭ নেতাকে ওমরাহ পালনে পাঠালেন এমপি বাবর

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
বিএনপির ৪৭ নেতাকে ওমরাহ পালনে পাঠালেন এমপি বাবর
বিমানবন্দরে নেতাদের বিদায় জানাচ্ছেন লুৎফুজ্জামান বাবর। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনা-৪ আসনের এমপি ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের নিজস্ব অর্থায়নে বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের ৪৭ জন নেতা-কর্মী পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশে পথে রওনা হয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে তাঁরা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সৌদি আরবের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ওমরাহ পালন শেষে আগামী ৪ অক্টোবর তাঁদের দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

লুৎফুজ্জামান বাবরের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) মির্জা মো. হায়দার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘এমপি বাবর চান এই আসনের নেতারা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুক। তাই তাঁর নিজস্ব অর্থায়নে মোহনগঞ্জের ১৮ জন, মদনের ১৭ জন, খালিয়াজুরী উপজেলার ১১ জন এবং আমিসহ ৪৭ জনকে ওমরাহ পালনের সুযোগ করে দিয়েছেন। তবে এমপি এই কাফেলার সঙ্গে ওমরাহ পালনে যাচ্ছেন না।’

এই পবিত্র সফরে যাওয়া নেতা-কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন মদন উপজেলা বিএনপির সভাপতি নূরুল আলম তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম আকন্দ, পৌর সভাপতি কামরুজ্জামান চন্দন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদির, মোহনগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সেলিম কার্ণায়েন, সাধারণ সম্পাদক গোলাম এরশাদুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানী পুতুল এবং খালিয়াজুরী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রউফ স্বাধীন ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান কেষ্ট।

মোহনগঞ্জ পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানি পুতুল বলেন, ‘আমাদের এমপি নিজে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলেন। তিনি চান আমারও যেন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলি। সেই উদ্দেশে তিনি আমাদের পবিত্র ওমরাহ পালনের জন্য পাঠাচ্ছেন। আল্লাহ যেন তাঁর (বাবর) নিয়তকে কবুল করেন এবং আমাদের ওমরাহকে কবুল করেন। একটি মহৎ উদ্দেশে তিনি আমাদের পাঠাচ্ছেন, সে জন্য এমপির প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।’

বিষয়:

এমপিময়মনসিংহ বিভাগওমরাহজেলার খবরনেত্রকোনা
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