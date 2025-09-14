নাটোরে মহাসড়কে ডাকাতি, ১০ লাখ টাকার মালপত্র লুট

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরের বড়াইগ্রামে একটি কাভার্ড ভ্যান আটকে প্রায় ১০ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে উপজেলার সুতিরপাড় এলাকায় বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় চালক মিজান শেখ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার রাতে নুরজাহার ট্রান্সপোর্টের একটি কাভার্ড ভ্যানের চালক মিজান শেখ (২৭) এলজি বাটারফ্লাই কোম্পানির হেড অফিস থেকে (টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওভেন, ওয়াশিংমেশিন) মালপত্র নিয়ে নাটোর শোরুমের উদ্দেশে রওনা হন। তাঁর সঙ্গে সহকারী হিসেবে ওয়াসিম আলী (২৪) ছিলেন। রাত সাড়ে ৩টার দিকে বড়াইগ্রাম থানার মোড় অতিক্রম করার পর ফাঁকা রাস্তায় পৌঁছালে অজ্ঞাতনামা ৫-৭ জন দুর্বৃত্ত একটি ডাম্প ট্রাক দিয়ে কাভার্ড ভ্যানটির গতিরোধের চেষ্টা করে। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় চালক পাশের একটি লোকাল রাস্তায় ঢুকে পড়েন। কিছুক্ষণ পর একটি ছোট পিকআপ ভ্যান কাভার্ড ভ্যানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অভিযোগে বলা হয়, দুর্বৃত্তরা চালক ও হেলপারকে হত্যার হুমকি দিয়ে কাভার্ড ভ্যানের তালা ভেঙে ভেতরে থাকা মালপত্র লুট করে নেয়। এতে আনুমানিক ১০ লাখ টাকার পণ্য নিয়ে দুর্বৃত্তরা দ্রুত পালিয়ে যায়।
বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার হোসেন জানান, লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নাটোরের বড়াইগ্রামে একটি কাভার্ড ভ্যান আটকে প্রায় ১০ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে উপজেলার সুতিরপাড় এলাকায় বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় চালক মিজান শেখ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার রাতে নুরজাহার ট্রান্সপোর্টের একটি কাভার্ড ভ্যানের চালক মিজান শেখ (২৭) এলজি বাটারফ্লাই কোম্পানির হেড অফিস থেকে (টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওভেন, ওয়াশিংমেশিন) মালপত্র নিয়ে নাটোর শোরুমের উদ্দেশে রওনা হন। তাঁর সঙ্গে সহকারী হিসেবে ওয়াসিম আলী (২৪) ছিলেন। রাত সাড়ে ৩টার দিকে বড়াইগ্রাম থানার মোড় অতিক্রম করার পর ফাঁকা রাস্তায় পৌঁছালে অজ্ঞাতনামা ৫-৭ জন দুর্বৃত্ত একটি ডাম্প ট্রাক দিয়ে কাভার্ড ভ্যানটির গতিরোধের চেষ্টা করে। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় চালক পাশের একটি লোকাল রাস্তায় ঢুকে পড়েন। কিছুক্ষণ পর একটি ছোট পিকআপ ভ্যান কাভার্ড ভ্যানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অভিযোগে বলা হয়, দুর্বৃত্তরা চালক ও হেলপারকে হত্যার হুমকি দিয়ে কাভার্ড ভ্যানের তালা ভেঙে ভেতরে থাকা মালপত্র লুট করে নেয়। এতে আনুমানিক ১০ লাখ টাকার পণ্য নিয়ে দুর্বৃত্তরা দ্রুত পালিয়ে যায়।
বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার হোসেন জানান, লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেনের বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকার মানহানির মামলা হয়েছে। সাতক্ষীরার যুগ্ম জেলা জজ প্রথম আদালতে গত বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) মামলাটি করেন অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি প্রিজন্স শেখ আব্দুল অমিক। আদালতের বিচারক শহিদুল ইসলাম বিবাদীপক্ষকে সমন ইস্যু করার নির্দেশ দিয়েছেন।২৬ মিনিট আগে
ভারত থেকে দেশে ফেরার পথে দীপ্ত মণ্ডল (৩২) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরে রাতেই দাকোপ থানা-পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে আসে।৩০ মিনিট আগে
বরগুনার আমতলী উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) নারী সদস্য উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামের হেনা বুলবুলির ঘর থেকে অবৈধভাবে মজুত রাখা ৬৪ বস্তা সার জব্দ করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেলে সারগুলো জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় আমতলী থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।৩৫ মিনিট আগে
এলইডি স্ক্রিনে শেখ মুজিবুর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি ভেসে ওঠায় বিস্মিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এ সময় বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েন সভার আয়োজক প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকর্তারা।১ ঘণ্টা আগে