বড়াইগ্রামে একসঙ্গে জন্ম নেওয়া তিন বোনই পেল প্রাথমিকে বৃত্তি

নাটোরের বড়াইগ্রামে একসঙ্গে জন্ম নেওয়া তিন বোন প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছে। উপজেলার জোনাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তিনজনই সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে।
বৃত্তিপ্রাপ্ত তিন বোন হলো—তনোয়া ফাতেমা, তাসমিয়া মরিয়ম ও আয়েশা সিদ্দিকা। তারা জোনাইল এম এল উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রেজাউল করিম সরকার ও গৃহিণী শিল্পী খাতুন দম্পতির সন্তান। তাদের বাড়ি উপজেলার জোনাইল বাজারপাড়া এলাকায়।
বর্তমানে তিন বোনই জোনাইল এম এল উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী।
তিন বোনের বাবা রেজাউল করিম সরকার বলেন, ‘তাদের জন্ম একসঙ্গে, বেড়ে ওঠাও একসঙ্গে। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল। আমি ও তাদের মা সব সময় পড়াশোনার বিষয়ে সহযোগিতা করেছি। তারা নিজেরাও নিয়মিত পড়াশোনা করে এবং একে অপরকে সহযোগিতা করে। আল্লাহর রহমত, পরিবারের অনুপ্রেরণা, তাদের পরিশ্রম ও শিক্ষকদের দিকনির্দেশনায় এ সাফল্য এসেছে।’
জোনাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাসলিমা খাতুন কেয়া বলেন, ‘তিন বোন ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় ভালো। তারা ভদ্র ও বিনয়ী। তাদের এমন সাফল্যে আমরা আনন্দিত। আশা করি ভবিষ্যতেও তারা ভালো ফলাফল করবে।’
জোনাইল এম এল উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মাহতাব উদ্দিন বলেন, ‘তিনজনই বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। আশা করি তারা ভবিষ্যতেও সাফল্যের এই ধারা অব্যাহত রাখবে।’
বড়াইগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‘একসঙ্গে জন্ম নেওয়া তিন বোনের একই সঙ্গে বৃত্তি পাওয়া একটি বিরল ঘটনা। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।’
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