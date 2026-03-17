সিমেন্টের অতিরিক্ত দাম নেওয়ার প্রতিবাদ করায় পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

নাটোরের লালপুরে সিমেন্টের অতিরিক্ত দাম নেওয়ার প্রতিবাদ করায় আব্দুস সামাদ (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তরিকুল ইসলাম (২২) নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) দুপুরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত আব্দুস সামাদ উপজেলার কদিমচিলান ইউনিয়নের সেকচিলান গ্রামের মোমিন মণ্ডলের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) বিকেলে কদিমচিলান বাজারে মেসার্স সরদার ট্রেডার্সে বাড়ির নির্মাণকাজের জন্য সিমেন্ট কিনতে যান আব্দুস সামাদ। বাজারমূল্যের চেয়ে সিমেন্টের অতিরিক্ত দাম নেওয়ায় প্রতিবাদ করলে দোকানমালিক রুহুল আমিন ও তাঁর ভাই তরিকুল ইসলামসহ কয়েকজন মিলে তাঁকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন।
পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে বনপাড়া পাটোয়ারী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে পাঁচ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ দুপুরে তিনি মারা যান।
নিহতের বাবা মোমিন মণ্ডল নিহতের বিষয়ে নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমার ছেলে আব্দুস সামাদ অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তাকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই। জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছি।’
লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) মো. মজিবর রহমান বলেন, ‘মারামারির ঘটনায় ইতিপূর্বে একটি অভিযোগ পেয়েছি। ইতিমধ্যে তরিকুল ইসলাম নামে একজনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’
রাজধানীর উত্তরা এলাকার ‘উত্তরা স্কয়ার’ শপিং মলে ভাঙচুর, লুটপাট ও পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের হওয়া দুটি পৃথক মামলায় গ্রেপ্তার ১৬ জনকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মোহাম্মদ রফিক আহমেদ।১৪ মিনিট আগে
আনোয়ারায় ঝুলন্ত অবস্থায় সুমি আক্তার (১৯) ও তাঁর দুই বছরের শিশু ওয়াজিহা আক্তারের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের গুয়াপঞ্চক আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়।১৮ মিনিট আগে
পারিবারিক সূত্র জানায়, মাস্টার নূর জালাল বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। সর্বশেষ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি যশোর ইবনে সিনা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ২টার দিকে তিনি মারা যান। মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) জোহরের নামাজের পর যশোর শহরের বিমান অফিস জামে মসজিদে...২১ মিনিট আগে
ঈদ উপলক্ষে ঘরমুখো মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনাল ও আশপাশের এলাকায় ৩২টি টিম মোতায়েন করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব)। সেই সঙ্গে সিভিল টিম, টহল ও তল্লাশিচৌকির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি বাড়ানোসহ তিন স্তরবিশিষ্ট বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে সংস্থাটি...২৬ মিনিট আগে