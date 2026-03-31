অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নাম ব্যবহার করে প্রতারণা, ডিবি সোর্সসহ গ্রেপ্তার ৩

নরসিংদীতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনোয়ার শামীমের নাম ভাঙিয়ে প্রতারণার অভিযোগে ডিবি পুলিশের এক কথিত সোর্সসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে পৌর শহরের পায়রা চত্বর এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। এর আগে গতকাল সোমবার রাতে ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন চিনিশপুর (নন্দীপাড়া) এলাকার সফিক মিয়ার ছেলে মো. সোহান (২৫), একই এলাকার শাহজাহান ফকিরের ছেলে শামীম ফকির (৩৫) ও কাঞ্চন মিয়ার ছেলে শুভ (২৭)।
পুলিশ ও মামলার সূত্রে জানা গেছে, ১৬ মার্চ চিনিশপুর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার শামীমের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার আসামি মনিরুজ্জামান (৩৬) একটি রামদাসহ গ্রেপ্তার হন।
এর পরের দিন বিকেলে সোহান নিজেকে ডিবির সোর্স পরিচয় দিয়ে দুই সহযোগীসহ আসামির পরিবারের কাছে যান। তাঁরা জানান, ১০ হাজার টাকা দিলে তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসামিকে আদালতে চালান না করে মুক্ত করে দেওয়া হবে। পরিবারের সদস্যরা বিশ্বাস করে তাঁদের হাতে টাকা তুলে দেন।
কিন্তু পরে আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হলে পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হয়। খোঁজখবর নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ভুয়া পরিচয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নাম ব্যবহার করে প্রতারণা করেছেন এবং ওই কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই।
পরে ভুক্তভোগীরা বিষয়টি অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে জানালে তাঁর পরামর্শে থানায় মামলা করা হয়। মামলার ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে এবং আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়।
নরসিংদী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল মামুন জানান, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হবে।
