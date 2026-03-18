পৃথক বাড়ি থেকে দুই বন্ধুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় একই মহল্লার পৃথক দুই বাড়ি থেকে দুই যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) রাত ১১টার দিকে ঘোড়াশাল পৌর এলাকার মধ্য বাগপাড়া মহল্লায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন মধ্য বাগপাড়া মহল্লার আমিরুল ইসলামের ছেলে মুসান্না গালিব মিম (২৮) এবং একই এলাকার বাশির উদ্দিনের ছেলে শেখ শরিফ (২৭)। তাঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মুসান্না গালিব মিমের মা-বাবা অন্যত্র বসবাস করায় তিনি নিজ বাড়িতে একাই থাকতেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাঁর বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয় বাসিন্দারা থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে আড়ার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর পচন ধরা মরদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কয়েক দিন আগেই এই ঘটনা ঘটেছে।
অন্যদিকে একই রাতে খবর পেয়ে পুলিশ শেখ শরিফের বাড়িতে গিয়ে তাঁর কক্ষের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। সেখানে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়। তাঁর অসুস্থ মা বাড়িতে থাকলেও ঘটনাটি টের পাননি। পুলিশের ধারণা, ২৪ ঘণ্টার বেশি হয়নি এই ঘটনার।
পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, নিহত দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ঘটনা দুটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। দুজনই মাদকাসক্ত ছিলেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। তবে কী কারণে তাঁরা আত্মহত্যা করেছেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মরদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।
মো. আজিজুলের স্ত্রী ভারতে কাজ করেন। আজিজুল জীবননগরের আব্দুলবাড়িয়া এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে ঘরজামাই হিসেবে থাকতেন। নিজের কোনো আয় না থাকায় তিনি প্রায়ই স্ত্রীর কাছে টাকা চাইতেন। সম্প্রতি স্ত্রী টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি।৩৪ মিনিট আগে
রূপসী ম্যানগ্রোভের তত্ত্বাবধায়ক আরিফুল ইসলাম বলেন, এখানে সেলফি পয়েন্ট, শিশু কর্নার ও নাগরদোলা রয়েছে। এ ছাড়া ইছামতী নদীতে নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থাও আছে। নদীর ওপারেই ভারতের বিভিন্ন এলাকা দেখা যায়। পর্যটকদের আকর্ষণে কেব্ল কার ও দোলনা নৌকাও রাখা হয়েছে। প্রায় ১৫০ বিঘা জমিতে গড়ে ওঠা পর্যটনকেন্দ্রটি...৪০ মিনিট আগে
অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়লে ভবনের বিভিন্ন তলায় থাকা রোগী, তাদের স্বজন, হাসপাতালের স্টাফ, নার্স ও চিকিৎসকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হুড়োহুড়ি করে রোগীদের ভবন থেকে নিচে নামিয়ে সড়ক ও হাসপাতালের সামনে অবস্থান নেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।২ ঘণ্টা আগে
ভ্রমণপিপাসুদের অন্যতম আকর্ষণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেট। ঈদুল ফিতরের দীর্ঘ সাত দিনের ছুটিতে পর্যটক বরণের অপেক্ষায় সবুজ চা-বাগান, পাহাড়, ঝরনা, ভেসে আসা পাথর আর স্বচ্ছ জলরাশি। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আরও অপরূপ সাজে সেজেছে শুষ্ক চা-বাগান, ঝরনা ও পাথরের নদী।৮ ঘণ্টা আগে