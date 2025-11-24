ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া হলো না মায়ের, চলন্ত মোটরসাইকেলে ওড়না পেঁচিয়ে গেল প্রাণ

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীতে ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার পথে চলন্ত মোটরসাইকেলে ওড়না পেঁচিয়ে সুমাইয়া আক্তার (২৪) নামে এক নারী প্রাণ হারিয়েছেন। আজ সোমবার সকালে সদর উপজেলার মদনগঞ্জ-নরসিংদী সড়কের মদনগঞ্জ ৬ নম্বর ব্রিজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সুমাইয়া মাধবদীর সেকেরচর এলাকার সাইদুর রহমান সানির স্ত্রী।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিতে স্বামী-স্ত্রী মোটরসাইকেলে করে রওনা হন। মদনগঞ্জ সড়কের ৬ নম্বর ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে চলন্ত মোটরসাইকেলের পেছনের চাকার সঙ্গে সুমাইয়ার ওড়না পেঁচিয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে তিনি নিচে ছিটকে পড়ে যান এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। পরিবারের অভিযোগ না থাকায় লিখিত দিয়ে লাশ নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গ থেকে বাড়ি নিয়ে যান স্বজনেরা।
নরসিংদী জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মিজানুর রহমান সতর্কতামূলক বলেন, চলন্ত মোটরসাইকেলে ওড়না, শাড়ির আঁচল বা ঢিলেঢালা পোশাক অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সামান্য অসতর্কতাও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির কারণ হতে পারে।
নরসিংদী সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এমদাদুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লিখিত দিয়ে লাশ নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গ থেকে বাড়ি নিয়ে গেছেন স্বজনেরা।
ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি
পাবনার ঈশ্বরদীতে প্রিপেইড মিটার বন্ধ, নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূরকে অপসারণসহ পাঁচ দফা দাবিতে ‘ব্লকেড’ কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা এই ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। ‘ঈশ্বরদীর সচেতন নগরবাসী ফোরাম’ এই ব্লকেড কর্মসূচির আয়োজন করে।
বাকি তিনটি দাবির মধ্যে রয়েছে—২০১ জন বিদ্যুৎ গ্রাহকের নামে করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, নেসকোর ডিপ্লোমা প্রকৌশলী আবু তোহাকে বদলি করতে হবে এবং মিটার রিডার নজরুল ইসলামকে দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। একই দাবিতে গত সপ্তাহে শহরে গণ-অনশন কর্মসূচি পালিত হয়।
তারই ধারাবাহিকতায় আজ সকাল থেকে বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা শহরের প্রধান সড়ক, গুরুত্বপূর্ণ মোড়, ঈশ্বরদী-পাবনা আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ঈশ্বরদী-কুষ্টিয়া সড়ক অবরোধ করে প্রিপেইড মিটার স্থাপনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন। তাঁরা ঈশ্বরদী শহর, আঞ্চলিক ও বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে বাঁশ, কাঠ, গাছ বা বেঞ্চ ফেলে সড়ক অবরোধ করেন। অনেকে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। এতে বিভিন্ন সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীসহ জনসাধারণ দুর্ভোগে পড়েন।
দুপুর ১২টার দিকে শহরের রেলগেটে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে পথসভায় বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক আবু তালেব মন্ডল। তিনি বলেন, ‘প্রিপেইড মিটার কোনোভাবেই ঈশ্বরদীতে বাস্তবায়ন হতে দেব না। গ্রাহকদের বৈধ দাবি বাস্তবায়ন না হলে ভবিষ্যতে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।’
এ সময় সচেতন নগরবাসী ফোরামের সংগঠক আ ফ ম রাজিবুল আলম ইভান, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আইন ও মানবসম্পদবিষয়ক সম্পাদক হাফিজুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, এর আগে প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে গত ১৬ নভেম্বর ঈশ্বরদী শহরে সম্মিলিত নাগরিক জোটের আয়োজনে চার ঘণ্টার গণ-অনশন কর্মসূচি পালিত হয়। ২৯ অক্টোবর ঈশ্বরদীতে বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করা হয়। এ সময় গ্রাহকদের সঙ্গে নেসকোর নির্বাহী প্রকৌশলীর বাগ্বিতণ্ডাকে কেন্দ্র করে ২০১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুন নূর বাদী হয়ে মামলাটি করেন।
প্রতিবাদে ২ নভেম্বর গ্রাহকসহ ২৫টি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করে চার দফার দাবি জানায়। সেই সঙ্গে সম্মিলিত নাগরিক জোটের পক্ষ থেকে ১০ নভেম্বর ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সম্মিলিত নাগরিক জোটের প্রতিনিধি পাবনা জেলা প্রশাসককেও বিষয়টি অবহিত করেন।
পটুয়াখালী প্রতিনিধি
জামায়াতের নেতাদের সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন বলে মন্তব্য করেছেন পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। আজ সোমবার পটুয়াখালীর সুরাইয়া ভবনে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর করতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে জামায়াতের প্রার্থী অ্যাডভোকেট নাজমুল আহসানের দলের সভাপতি ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে আমি সাড়ে পাঁচ মাস জেলে ছিলাম। সাড়ে পাঁচ মাস তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছি। তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ, জ্ঞানী ব্যক্তি এবং দক্ষ চিকিৎসক।’
আলতাফ হোসেন চৌধুরী আরও বলেন, ‘জামায়াতের নায়েবে আমির তাহের ভাইয়ের সঙ্গে আমি ৯ মাস জেলে ছিলাম। আমরা জেলের পার্টনার, জেলের বন্ধু। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ। আবার তাঁদের সেক্রেটারি পরওয়ার ভাইয়ের সঙ্গে পাশাপাশি রুমে ছিলাম। তিনিও খুব জ্ঞানী ও ভদ্র মানুষ।’
জামায়াতের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে আলতাফ হোসেন বলেন, ‘জামায়াতের প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তাদের সঙ্গে কাজ করতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এখানের প্রার্থী (ক্যান্ডিডেট) নাজমুল সাহেবও আমার বন্ধু। গতকালও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। নির্বাচন হলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বন্ধু হিসেবেই থাকবেন।’
এ সময় পটুয়াখালী জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তৌফিক আলী খান কবিরসহ জেলা-উপজেলার নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, গণঅধিকার পরিষদ, এবি পার্টি, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিজয় একাত্তর হলের এক্সটেনশন ভবনে আগুন লেগেছে। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ১৩ মিনিটের দিকে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এর কিছুক্ষণের মধ্যে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
পাশে থাকা একটি দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে এই আগুনের সূত্রপাত হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়।
বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. স ম আলী রেজা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হলের পাশের দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে জেনেছি। পরে বিস্তারিত জানা যাবে।’
প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীরা জানান, সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই হলের এক্সটেনশন থেকে বিকট শব্দ শোনা যায় এবং এরপরই আগুন ও ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের স্ত্রী লুৎফুল তাহমিনা খানের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেওয়া হয় বলে জানান সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন। দুদকের উপপরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন তাঁর অবৈধ সম্পদ অর্জনের আয়কর নথি জব্দ চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, আসামি লুৎফুল তাহমিনা খান ১৫ কোটি ৪৬ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯১ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগদখলে রেখেছেন। আসামি লুৎফুল তাহমিদা খান প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নিজ ও তাঁর আংশিক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে ১০টি ব্যাংক হিসাবে জ্ঞাত আয়ের উৎসবহির্ভূত ৪৩ কোটি ৭৭ লাখ ৭৪৫ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেন। এই অর্থের স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মামলা করেছে দুদক।
মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁর সব আয়কর রিটার্নসহ সংযুক্ত রেকর্ডপত্র জব্দ করে পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।
উল্লেখ্য, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে পলাতক রয়েছেন। ১৭ নভেম্বর মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন।
