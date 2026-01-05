Ajker Patrika

মাহফিল থেকে ফেরার পথে ইসলামি বক্তার গাড়িতে ডাকাতি, আহত ২

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আড়াইহাজারে গতকাল রাতে ডাকাত দল ইসলামি বক্তার গাড়িটি ভাঙচুর করে। ছবি: সংগৃহীত
আড়াইহাজারে গতকাল রাতে ডাকাত দল ইসলামি বক্তার গাড়িটি ভাঙচুর করে। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে মাহফিল থেকে ফেরার পথে ইসলামি বক্তার গাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের কল্যান্দী মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হামলায় ইসলামি বক্তা মুফতি হাবিবুল্লাহ সিদ্দিকীর সহযোগী ও গাড়িচালক আহত হয়েছেন।

মুফতি হাবিবুল্লাহ তাঁর ফেসবুক আইডিতে লাইভে এসে বলেন, ‘মাহফিল শেষ করে গাড়িযোগে ফেরার পথে কল্যান্দী মোড় এলাকায় পৌঁছালে একদল সশস্ত্র ডাকাত হঠাৎ গাড়িটির গতিরোধ করে। এ সময় ডাকাতেরা গাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং হত্যার জন্য উদ্যত হয়। পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমার গাড়ি ভাঙচুর করে। আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে আমার সহযোগী ও গাড়ির চালককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করা হয়।’

ডাকাত দল আহত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ৩টি মোবাইল ফোন, নগদ ৪৫ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায় বলেও দাবি করেন হাবিবুল্লাহ সিদ্দিকী। ঘটনার পর ডাকাতেরা দ্রুত পালিয়ে গেলে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় নিকটস্থ হাসপাতালে পৌঁছান তিনি।

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আলাউদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও আটক করার জন্য অভিযান চালানো হচ্ছে।

