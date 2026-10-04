নারায়ণগঞ্জে আজমেরী ওসমানের সহযোগী গালপোড়া রঞ্জু গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার অটোরিকশাচালক জামাল হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি ও আজমেরী ওসমানের সহযোগী মনিরুল ইসলাম রঞ্জু ওরফে গালপোড়া রঞ্জুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে ফতুল্লার দাপা ইদ্রাকপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এসআরবি-১১-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুহিত কবীর।
গ্রেপ্তার রঞ্জুর বয়স ৪৪ বছর। তিনি নারায়ণগঞ্জ নগরীর আল্লামা ইকবাল রোড এলাকার কবির হোসেনের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অটোরিকশাচালক মো. জামাল (৪০) হত্যা মামলায় গত ২৪ আগস্ট রঞ্জুকে মৃত্যুদণ্ড দেন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক নাজমুন্নাহার সুমি। একই মামলায় অপর এক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
মামলার নথি অনুযায়ী, ২০১১ সালের ১৩ জুলাই চাঁদপুরের মতলবের বাসিন্দা মো. জামাল নিখোঁজ হন। তিনি সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ফতুল্লার পাগলা নয়ামাটি এলাকায় ভাড়া থাকতেন তিনি।
নিখোঁজের পাঁচ দিন পর ১৮ জুলাই নারায়ণগঞ্জ শহরের আমলাপাড়া এলাকার একটি বাড়ির পরিত্যক্ত টয়লেটের পাশ থেকে জামালের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে এ ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।
এসআরবি-১১-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুহিত কবীর জানান, আদালতের রায়ের পর রঞ্জুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর অবস্থান শনাক্ত করে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার আসামিকে সদর মডেল থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান মুহিত কবীর।
মনিরুল ইসলাম রঞ্জু ওরফে গালপোড়া রঞ্জু নারায়ণগঞ্জ শহরে একাধিক হত্যা, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে অভিযুক্ত আজমেরী ওসমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত।
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