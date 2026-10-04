Ajker Patrika
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টাঙ্গাইল

প্রকৃতির ডাকে ট্রাক থেকে নামতেই ছিনতাইকারীর কবলে চালক নিহত

ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
প্রকৃতির ডাকে ট্রাক থেকে নামতেই ছিনতাইকারীর কবলে চালক নিহত
টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে ছিনতাইকারীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মো. রাজিব হোসেন (৩০) নামের এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ দুজনকে আটক করেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার এলেঙ্গা এলাকার শাপলা স্টিল ওয়ার্কশপের পাশে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

নিহত রাজিব হোসেন লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা থানার বাসিন্দা। তিনি পেশায় ট্রাকচালক ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোরে রাজিব বালুবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ে লালমনিরহাট থেকে টঙ্গীর উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। পথে এলেঙ্গা এলাকার শাপলা স্টিল ওয়ার্কশপের কাছে ট্রাক থামিয়ে তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে নিচে নামেন।

এ সময় ওত পেতে থাকা একদল ছিনতাইকারী রাজিবের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। ছিনতাইকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও ছুরিকাঘাত করে মারাত্মক আহত করে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে কালিহাতী থানা-পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে সুরতহাল শেষে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

কালিহাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাইয়ুম খান সিদ্দিকী জানান, খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুজনকে আটক করেছে।

ওসি আরও জানান, আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য সহযোগীদের আটকে এলাকায় পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে থানায় একটি হত্যা মামলার প্রক্রিয়া চলমান।

বিষয়:

টাঙ্গাইলনিহতজেলার খবরছিনতাই
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