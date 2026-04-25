নারায়ণগঞ্জের টেক্সটাইল শিল্পপল্লি পরিদর্শনে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে টেক্সটাইল শিল্পপল্লি পরিদর্শন করেছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। শনিবার বেলা ১১টার দিকে গোদনাইলে চিত্তরঞ্জন কটন মিলের জায়গায় গড়ে ওঠা নিট শিল্পপল্লি ঘুরে দেখেন তিনি।
পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরই তা বেসরকারি শিল্পকারখানায় সরবরাহ করা হয়। জ্বালানির ঘাটতির কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়ে রপ্তানি কমেছে—বিষয়টি এমন নয়। বৈশ্বিক রপ্তানি বাজারে ধীর গতিও এর একটি বড় কারণ।
তিনি আরও বলেন, আগামীতে নতুন বিনিয়োগকারীদের ফুয়েল ইনটেনসিভ নয়, বরং লেস ফুয়েল ইনটেনসিভ শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে বাসভাড়া বা নিত্যপণ্যের দাম অযৌক্তিকভাবে বাড়ানোর সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এ ক্ষেত্রে নজরদারি বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন মন্ত্রী।
বিটিএমসির শিল্প প্লট প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, দুটি প্লটে ইতিমধ্যে শিল্প স্থাপন করা হয়েছে। আরও দুটি প্লট একটি প্রতিষ্ঠান গ্রহণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। বাকি প্লটগুলোতে কিছু স্থানীয় দখলসংক্রান্ত সমস্যা আছে, যা দ্রুত সমাধান করে বিনিয়োগ কার্যক্রম বাড়ানো হবে।
পরিদর্শনকালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম, বিটিএমসির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম জাহিদ হাসান, পিপিপি প্রকল্প পরিচালক কাজী ফিরোজ হোসেন, উপপ্রধান হিসাবরক্ষক রফিকুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির এবং বর্ণালী কালেকশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিনুর রহমান সাব্বিরসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী বর্ণালী কালেকশন লিমিটেডসহ শিল্পপল্লির বিভিন্ন প্লট ও কারখানা পরিদর্শন করেন।
