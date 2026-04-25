নারায়ণগঞ্জের টেক্সটাইল শিল্পপল্লি পরিদর্শনে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
আজ বেলা ১১টার দিকে গোদনাইলে চিত্তরঞ্জন কটন মিলের জায়গায় গড়ে ওঠা নিট শিল্পপল্লি ঘুরে দেখেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে টেক্সটাইল শিল্পপল্লি পরিদর্শন করেছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। শনিবার বেলা ১১টার দিকে গোদনাইলে চিত্তরঞ্জন কটন মিলের জায়গায় গড়ে ওঠা নিট শিল্পপল্লি ঘুরে দেখেন তিনি।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরই তা বেসরকারি শিল্পকারখানায় সরবরাহ করা হয়। জ্বালানির ঘাটতির কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়ে রপ্তানি কমেছে—বিষয়টি এমন নয়। বৈশ্বিক রপ্তানি বাজারে ধীর গতিও এর একটি বড় কারণ।

তিনি আরও বলেন, আগামীতে নতুন বিনিয়োগকারীদের ফুয়েল ইনটেনসিভ নয়, বরং লেস ফুয়েল ইনটেনসিভ শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে বাসভাড়া বা নিত্যপণ্যের দাম অযৌক্তিকভাবে বাড়ানোর সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এ ক্ষেত্রে নজরদারি বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন মন্ত্রী।

বিটিএমসির শিল্প প্লট প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, দুটি প্লটে ইতিমধ্যে শিল্প স্থাপন করা হয়েছে। আরও দুটি প্লট একটি প্রতিষ্ঠান গ্রহণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। বাকি প্লটগুলোতে কিছু স্থানীয় দখলসংক্রান্ত সমস্যা আছে, যা দ্রুত সমাধান করে বিনিয়োগ কার্যক্রম বাড়ানো হবে।

পরিদর্শনকালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম, বিটিএমসির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম জাহিদ হাসান, পিপিপি প্রকল্প পরিচালক কাজী ফিরোজ হোসেন, উপপ্রধান হিসাবরক্ষক রফিকুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির এবং বর্ণালী কালেকশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিনুর রহমান সাব্বিরসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী বর্ণালী কালেকশন লিমিটেডসহ শিল্পপল্লির বিভিন্ন প্লট ও কারখানা পরিদর্শন করেন।

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

প্রচণ্ড গরম ও তাপপ্রবাহের মধ্যে সুখবর দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ন্যাটো থেকে স্পেনকে বাদ ও যুক্তরাজ্যের ফকল্যান্ড কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জের টেক্সটাইল শিল্পপল্লি পরিদর্শনে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী

নারায়ণগঞ্জের টেক্সটাইল শিল্পপল্লি পরিদর্শনে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী

সৈয়দপুরে বিহারি ক্যাম্পগুলোতে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া ৬৬ কোটি টাকা, পরিশোধে জটিলতা

সৈয়দপুরে বিহারি ক্যাম্পগুলোতে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া ৬৬ কোটি টাকা, পরিশোধে জটিলতা

কালভার্ট থাকলেও নেই সংযোগ সড়ক, দুর্ভোগে রসুলপুরের ৩ হাজার মানুষ

কালভার্ট থাকলেও নেই সংযোগ সড়ক, দুর্ভোগে রসুলপুরের ৩ হাজার মানুষ

লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন: বিপাকে পরীক্ষার্থীরা

লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন: বিপাকে পরীক্ষার্থীরা