Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

শীতলক্ষ্যা নদী থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ জুন ২০২৬, ২০: ২০
শীতলক্ষ্যা নদী থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে শীতলক্ষ্যা নদীতে ভাসমান অবস্থায় হাসান (৭) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে সদর নৌ থানা-পুলিশ।

শনিবার (২০ জুন) বেলা ৩টার দিকে বন্দর থানার রূপালী ভূমি অফিস-সংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদীর উত্তর ঘাট এলাকা থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত হাসান বন্দর থানার রূপালী ১ নম্বর গলি এলাকার বাসিন্দা শহীদুল্লাহর ছেলে। তার পরিবার দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় ভাড়ায় বসবাস করে।

পুলিশ জানায়, শনিবার বেলা দেড়টার দিকে স্থানীয় লোকজন নদীতে ভাসমান অবস্থায় একটি লাশ দেখতে পায়। পরে পুলিশকে খবর দিলে সদর নৌ থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শফিউল আলম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেলা পৌনে ৩টা থেকে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে। ৩টা নাগাদ শিশুটির নিথর দেহ নদী থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে বন্দর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন শিশুটির বাবা শহীদুল্লাহ ও মা আমেনা বেগম। তাঁরা মরদেহটি তাঁদের ছেলে হাসানের বলে শনাক্ত করেন।

সদর নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুজ্জামান বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, গোসল করতে নেমে অথবা কোনো নোঙর করা জাহাজ থেকে পরে গিয়ে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

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