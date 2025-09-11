সোনারগাঁয়ে তিনটি চুনা কারখানা গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন, অবৈধ গ্যাস-সংযোগ বিচ্ছিন্ন

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে তিনটি চুনা কারখানা গুঁড়িয়ে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার আষাড়িয়ার চর ও ঝাউচর এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় অবৈধ গ্যাস সংযোগে ব্যবহৃত পাইপ রাইজার ও রেগুলেটর জব্দ করা হয়।
গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মনিজা খাতুন।
তিতাস গ্যাস মেঘনাঘাট অঞ্চলের ব্যবস্থাপক সুরজিত কুমার সাহা বলেন, অবৈধ গ্যাস সংযোগ নিয়ে চুনা কারখানা চালানো হচ্ছে। এতে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। খবর পেয়ে তিনটি চুনা কারখানার গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বেকু দিয়ে চুল্লি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন তিতাস গ্যাসের প্রকৌশলী তৌফিকুর রহমান, জহরুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে তিনটি চুনা কারখানা গুঁড়িয়ে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার আষাড়িয়ার চর ও ঝাউচর এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় অবৈধ গ্যাস সংযোগে ব্যবহৃত পাইপ রাইজার ও রেগুলেটর জব্দ করা হয়।
গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মনিজা খাতুন।
তিতাস গ্যাস মেঘনাঘাট অঞ্চলের ব্যবস্থাপক সুরজিত কুমার সাহা বলেন, অবৈধ গ্যাস সংযোগ নিয়ে চুনা কারখানা চালানো হচ্ছে। এতে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। খবর পেয়ে তিনটি চুনা কারখানার গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বেকু দিয়ে চুল্লি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন তিতাস গ্যাসের প্রকৌশলী তৌফিকুর রহমান, জহরুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
পটুয়াখালীর দুমকিতে পায়রা সেতুর দক্ষিণ প্রান্তে টোল প্লাজা পুলিশ বক্স-সংলগ্ন সড়কের পাশ থেকে সজল কর্মকার (৪২) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন।৫ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে আরও দুই সাবেক সমন্বয়ক ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ নামে নতুন একটি প্যানেল ঘোষণা করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু একাডেমিক ভবনের সামনে সাবেক সমন্বয়ক মাহায়ের ইসলাম এই প্যানেল ঘোষণা করেন।১২ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের উলিপুরে নকল সার তৈরির একটি কারখানার সন্ধান পেয়েছে প্রশাসন। সেখানে অভিযান চালিয়ে কারখানার মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পৌরসভার নারিকেলবাড়ি খেয়ারপাড় এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজারে একটি চক্র বিভিন্ন কোম্পানির মোড়কে১৫ মিনিট আগে
সিলেটে ১১ কেভি ফিডারের বিতরণ লাইন ও ট্রান্সফরমারের জরুরি মেরামত এবং সংরক্ষণ কাজের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। শনিবার সকাল ৭টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত এ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে।২৫ মিনিট আগে