Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

ইসলামী আন্দোলনকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতার স্বপ্ন পূরণ হবে না: সৈয়দ রেজাউল করীম

নারায়ণগঞ্জ ও সোনারগাঁ প্রতিনিধি
ইসলামী আন্দোলনকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতার স্বপ্ন পূরণ হবে না: সৈয়দ রেজাউল করীম
সোনারগাঁ কাঁচপুর বালুর মাঠে ইসলামী আন্দোলনের পথসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতের নাম উল্লেখ না করে ইসলামী আন্দোলনের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘একটি স্বার্থান্বেষী দল ইসলামী আন্দোলনকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার রঙিন স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তাদের সে স্বপ্ন পূরণ হবে না। তারা ক্ষমতায় গেলেও দেশে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবে না এবং শরিয়াহ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে না। এই নীতিগত পার্থক্যের কারণেই আমরা ১১ দলীয় জোট ত্যাগ করেছি।’

আজ শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুর বালুর মাঠে হাতপাখা প্রতীকের এক নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সৈয়দ রেজাউল করীম বলেন, যারা ইসলামের নাম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত বা দলীয় ফায়দা লুটতে চায়, দেশবাসী তাদের চিনে নিয়েছে। তিনি দাবি করেন, শরিয়াহ শাসন ছাড়া দেশের মানুষের প্রকৃত মুক্তি ও অধিকার নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। কোনো জোটের ওপর নির্ভর না করে ইসলামী আন্দোলন এখন নিজেদের শক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

এ সময় ইসলামী আন্দোলনের আমির আসন্ন নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে গোলাম মসীহকে হাতপাখা প্রতীকে ভোট দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ফারুক আহাম্মেদ মুন্সির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাওলানা দীন ইসলাম, সোনারগাঁ থানার সভাপতি ফারুক আহাম্মেদ মুন্সিসহ জেলা-উপজেলা পর্যায়ের নেতারা।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগনির্বাচনজেলার খবরসোনারগাঁজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফিরে এসেছে শৈত্যপ্রবাহ, কোথায় কত দিন চলবে

কারাগারেই প্রেম দুই ভয়ংকর খুনির, বিয়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিল আদালত

জঙ্গল সলিমপুর: ‘জনবিস্ফোরণ’-এর হুঁশিয়ারি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার প্রধান আসামির

বিশ্বকাপ না খেললে কত কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে বাংলাদেশ

‘পাকিস্তানের উসকানিতেই বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে সুপার সিক্সে বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে সুপার সিক্সে বাংলাদেশ

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশে ডিম নিক্ষেপ

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশে ডিম নিক্ষেপ

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

সম্পর্কিত

যশোরে জামায়াতের মিছিল থেকে জাপার নির্বাচনী প্রচারণায় হামলার অভিযোগ

যশোরে জামায়াতের মিছিল থেকে জাপার নির্বাচনী প্রচারণায় হামলার অভিযোগ

কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ থাকার পরও অধ্যক্ষ পদে বহাল আ.লীগ নেতা শফিক

কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ থাকার পরও অধ্যক্ষ পদে বহাল আ.লীগ নেতা শফিক

জান্নাতের কথা বলে তারা মানুষের ইমান নষ্ট করছে: সালাহউদ্দিন

জান্নাতের কথা বলে তারা মানুষের ইমান নষ্ট করছে: সালাহউদ্দিন

ময়মনসিংহে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ

ময়মনসিংহে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ