আড়াইহাজারে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ভাশুর গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে এক প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ভুক্তভোগীর ভাশুরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম আলাল (৪০)। তিনি উপজেলার কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার সকালে ভুক্তভোগী ওই নারীকে বাড়িতে একা পেয়ে তাঁর স্বামীর বড় ভাই (ভাশুর) কৌশলে ঘরে ঢোকেন। পরে ভয়ভীতি ও হত্যার হুমকি দিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন। একপর্যায়ে ভুক্তভোগী অজ্ঞান হয়ে পড়লে অভিযুক্ত তাঁকে রেখে পালিয়ে যান। এই ঘটনায় ভুক্তভোগী গত রোববার রাতে আড়াইহাজার থানায় মামলা করেছেন।
আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সবজেল হোসেন বলেন, ‘ধর্ষণ মামলায় আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিকেলেই তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
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