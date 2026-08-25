সিদ্ধিরগঞ্জে পরিবহনশ্রমিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে মো. সজীব (৩০) নামের এক পরিবহনশ্রমিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। সোমবার (২৪ আগস্ট) গভীর রাতে নাসিকের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের গোদনাইল চেয়ারম্যান অফিস ক্যানেলপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত সজীব গোদনাইল নয়াপাড়া এলাকার জাহাঙ্গীরের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে গোদনাইল চেয়ারম্যান অফিস ক্যানেলপাড় এলাকায় জাহিদ নামে এক ব্যক্তির চায়ের দোকানের সামনে ১০ থেকে ১২ জনের একটি দল সজীবকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত করে। পরে খবর পেয়ে তাঁর স্বজনরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সজীবকে উদ্ধার করে খানপুর ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এমদাদুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেছি। হত্যাকাণ্ডে জড়িত কয়েকজনের নাম শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।’
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