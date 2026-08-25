Ajker Patrika
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দিনাজপুর

ফুলবাড়ীতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, যুবক নিহত

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
ফুলবাড়ীতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, যুবক নিহত
প্রতীকী ছবি

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় দ্বীপ সাহা (২৮) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

সোমবার (২৪ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে উপজেলার বারাইহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দ্বীপ সাহা পৌর শহরের পশ্চিম কাটাবাড়ী গ্রামের দিলীপ সাহার ছেলে।

ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাত ৯টার দিকে মোটরসাইকেলে দিনাজপুর থেকে নিজ বাড়ি ফুলবাড়ীতে ফিরছিলেন দ্বীপ সাহা। পথে উপজেলার ২ নম্বর আলাদিপুর ইউনিয়নের বারাইহাট এলাকায় পৌঁছালে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে ফুলবাড়ীমুখী একটি ট্রাকের পেছনে তাঁর মোটরসাইকেলের সজোরে ধাক্কা লাগে।

স্থানীয়রা জানান, ট্রাকটি সড়কের পাশে পার্কিং লাইট না জ্বালিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রাকটির গায়ে বিআরটিসির লোগো ছিল।

ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন দ্বীপ সাহা। আশপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ফুলবাড়ী থানার ওসি শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

দিনাজপুরদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনাজেলার খবররংপুর বিভাগফুলবাড়ী (দিনাজপুর)
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