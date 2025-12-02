Ajker Patrika

স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা বিএনপি নেতার, ‘ডাকাত’ বললেন আরেক নেতা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
মোহাম্মদ আলী ও আবু আল ইউসুফ খান। ছবি: সংগৃহীত
মোহাম্মদ আলী ও আবু আল ইউসুফ খান। ছবি: সংগৃহীত

স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে চাওয়ায় সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলীকে ‘ডাকাত’ বলে গ্রেপ্তার চাইলেন নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব আবু আল ইউসুফ খান টিপু। আজ মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।

মোহাম্মদ আলী বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক। তিনি ১৯৯৬ সালে নারায়ণগঞ্জ–৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে বিজয়ী হন।

জানা যায়, গত ২৯ নভেম্বর সদর উপজেলার বক্তাবলী ইউনিয়নে ‘বক্তাবলী গণহত্যা দিবস’ উপলক্ষে এক স্মরণ সভায় সভাপতির বক্তব্যে আগামী নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন মোহাম্মদ আলী। যদিও এই আসনে বিএনপি এখন পর্যন্ত কোনো প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করেনি। ধারণা করা হচ্ছে, স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন মোহাম্মদ আলী।

তাঁর সেই বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে বিএনপি নেতা টিপু বলেন, ‘সে (মোহাম্মদ আলী) মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করে। গত ২৯ নভেম্বর বক্তাবলীতে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে প্রোগ্রাম করে ঘোষণা দিয়েছে, সে নির্বাচন করবে। ও একটা বাটপার, ১৯৭১ সালে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। ওরে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক। প্রতিটা জায়গা থেকে তারে বয়কট করা হোক। যদি আপনারা (জেলা প্রশাসক) না করেন, তাইলে আমরা বয়কট করব।’

টিপু আরও বলেন, ‘আমরা একাত্তর দেখি নাই, কিন্তু ২৪ দেখেছি। আন্দোলন–সংগ্রাম যে কত কষ্টের, তা আমরা জানি। রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন জায়গায় আমরা রাত যাপন করেছি, সেই দিনগুলোর কথা আমরা ভুলব না।

‘ফ্যাসিস্টের দোসরকে যদি আপনারা প্রশ্রয় দেন, লালন পালন করেন, এরচেয়ে বড় দুঃখের আর কিছু নেই। মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় সংসদের সঙ্গে আলোচনা করে নারায়ণগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ থেকে তাকে বাদ দেওয়ার জন্য বলব।’

এ সময় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মামুন মাহমুদ, যুগ্ম আহ্বায়ক মাশুকুল ইসলাম রাজীব, জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য মাওলানা মাঈনুদ্দিন আহমেদ, এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল আমিন, ইসলামী আন্দোলনের মহানগরের আমির মুফতি মাসুম বিল্লাহ, গণসংহতি আন্দোলনের জেলা সমন্বয়কারী তরিকুল সুজন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তালাকের ১ মাসের মাথায় ফের বিয়ে করলেন ত্বহা-সাবিকুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আবু ত্বহা ও সাবিকুন নাহার। ছবি: সংগৃহীত
আবু ত্বহা ও সাবিকুন নাহার। ছবি: সংগৃহীত

আলোচিত ইসলামি বক্তা আবু ত্বহা মুহাম্মদ আদনান তাঁর সাবেক স্ত্রী সাবিকুন নাহারকে আবারও বিয়ে করেছেন। এর আগে গত ২১ অক্টোবর তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। মাসখানেকের মধ্যে তাঁদের আবারও বিয়ে হয়।

আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সাবিকুন নাহার নিজেই তাঁর ফেসবুকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

আবু ত্বহার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আবার কীভাবে একসঙ্গে হলেন—বিষয়টি নিয়ে সাবিকুন নাহার লিখেছেন, ‘দুনিয়াটা ক্ষণস্থায়ী। পুরোদস্তুর ধোঁকা, নিখাঁদ এক প্রতারণা। কতদিনই আর বাঁচব আমরা এই দুনিয়ায়? অনন্ত পরকালের চুলচেরা হিসাব আর চিরস্থায়ী জান্নাতের সাফল্যই যে সব! সেই সাফল্যের ভিখারি হয়েই আজ কথাগুলো লিখছি। কে কী ভাববে? কে কী বলবে?’

বাচ্চারা বাবা-মাকে খোঁজে—এমনটা জানিয়ে সাবিকুন নাহার লেখেন, ‘কী হবে আর কী না হবে- এসবেরও বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই। প্রতিনিয়ত আয়িশা তার বাবাকে খোঁজে! বাবা যাবো! বাবা গাড়ি! বাবা কই? শব্দগুলোর ওজন উঠানোর কোনো পরিমাপক মহাবিশ্বে নেই।

‘উসমানও মাকে পাচ্ছে না। উসমানের সামনে অন্যরা তাদের মায়ের কাছে আম্মু বলে ছুটে যাচ্ছে। অন্যদিকে নির্লিপ্ত চাহনিতে উসমানের প্রশ্ন, তার আম্মুর কাছে কখন নিয়ে যাবে!’

বিচ্ছেদ ও আগের ঘটনা প্রসঙ্গে সাবিকুন নাহার লেখেন, ‘যা ঘটে গেছে, তার অনিবার্য পরিণতি যে এটাই, তা হয়তো আমরা জানতাম, তবে জানা আর প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করা যে কখনই এক নয়! ইলমুল ইয়াক্বিন আর হাক্কুল ইয়াক্বিনে আছে আকাশসম ফারাক। জানা বিষয়টি উপলব্ধি করেছি আমরা।

‘বেশাক আমাদের ভুল ছিলো। কিছু ভুল বুঝেছি, বুঝানোও হয়েছে! উসমানের বাবার প্রতি প্রগাঢ় মহব্বত থেকেই অস্থির হয়েছি; কিছু রাগ, জেদ ও সীমালঙ্ঘনও হয়ে গেছে! সঙ্গে মানুষ ও জিন-শয়তান, বিচ্ছেদের জাদু কি-না ছিল?’

সাবিকুন নাহার বলেন, ‘হয়তো এভাবেই আমাদের ভাগ্য লিখা হয়েছিল। তাকদিরের কাছে তো অনেক বড়রাও অসহায় ছিলেন, যেমন গ্রহণের সময় নিরুপায় থাকে চাঁদের আলো। তাই বলে কি চাঁদ কশ্মিনকালেও কলংকিত? সে যে আজন্ম আমার চাঁদ-ই ছিল! দুরাচার শয়তান সঠিক সময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে বারংবার! শুভ্র, স্বচ্ছ, সুন্দর, চিন্তায় ইবলিসকে তাই ঠাঁই দেইনি আর। ফা লিল্লাহিল হামদ! অতঃপর... আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

‘আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। উসমান ও আয়িশা তাদের বাবা-মাকে ফিরে পেয়েছে! আল্লাহুম্মা লাকাল হামদ।’

তবে ইসলামি আইনে তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ের বিষয়ে কী নিয়ম রয়েছে—তা নিয়ে আদনানের সমালোচনা করছেন নেটিজেনরা।

রেজওয়ানা বিনতে রাশেদ নামের একজন কমেন্ট করেছেন, ‘কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ডিভোর্সের পর যদি স্বামী-স্ত্রী আবার এক হতে চায়, তখন কি আর কোন কাজ নেই শরিয়া মোতাবেক? আমি শুনেছিলাম ডিভোর্সের পর সেই স্বামী স্ত্রী এক হতে চাইলে স্ত্রীকে আবার বিয়ে করতে হয় অন্য পুরুষকে। সে যদি তালাক দেয় তবেই আগের স্বামীর কাছে ঐ স্ত্রী আসতে পারবে। আসলে কোনটা সঠিক যদি জানাতেন তবে উপকৃত হতাম। Sabiqun Nahar Sarah উস্তাযা যদি এ বিষয়ে কিছু বলতেন।’

সাওদা আফরোজ রত্না লিখেছেন, ‘আমি শুধু জানতে চাই, ডিভোর্সের পর পরই বিয়ে কিভাবে হলো। আশা করি আপু উত্তর দিবেন। ৩ মাসের ইদ্দত পালন এবং পুনরায় বিয়ে করে সেই স্বামী সেচ্ছায় (স্বেচ্ছায়) ছেড়ে দিলে আবার বিয়ে করা যায়। আমি এইটাই জানি। আপ্নারা কোন নিয়মে বিয়ে করলেন সেইটা প্লিজ একটু বলবেন। আশা করি আমার পোস্টের উত্তর দিবেন। আর আমি জানি এইগুলা না মানলে যিনা করা হবে। আসলে আমি জানিনা, কারণ আমি জেনারেল পড়ুয়া। প্লিজ রিপ্লাই দিবেন। আল্লাহ আপনাদের ভালো করুন।’

বিড়াল কবুতরের বাচ্চা খাওয়ায় মারামারি, নিহত ১

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে প্রতিবেশীর বিড়াল কবুতরের বাচ্চা খেয়ে ফেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মারামারিতে আহত নাসির উদ্দীন নামে এক ব্যক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে সাইনবোর্ডের প্রো-অ্যাকটিভ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উপজেলার শম্ভুপুরা ইউনিয়নের ভিটিকান্দী গ্রামের আমজাদ আলীর ছেলে নাসির উদ্দীন মারা যায়।

নিহতের ভাই আক্তার হোসেন বলেন, গত রোববার কবুতরের বাচ্চা পাশের বাড়ির আসাদুল্লাহর বিড়াল খেয়ে ফেললে বিচার দিতে যাওয়ায় তাদের মারধর করে। এতে গুরুতর আহত হয় নাসির। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রো-অ্যাকটিভ হাসপাতালে ভর্তি করে। আজ দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

সোনারগাঁ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুল হাসান খান জানান, মারামারি ঘটনায় দুই দিন আগে সোনারগাঁ থানা একটি অভিযোগ করেন। আসামিরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় আহত নাসির চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান চলছে।

৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি

পাবনা প্রতিনিধি
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার ঈশ্বরদীতে পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে আটটি কুকুরছানাকে হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে উপজেলা কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা হাসানুর রহমানকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করেছে উপজেলা প্রশাসন।

গতকাল সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদের আবাসিক এলাকায় একটি পুকুর থেকে বস্তাবন্দী অবস্থায় আটটি কুকুরছানার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আগের দিন রোববার রাতে বস্তাবন্দী করে কুকুরছানাগুলোকে পুকুরে ফেলে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের ডাকা জরুরি সভায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে তাৎক্ষণিকভাবে সরকারি বাসা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়।

উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনার পর অভিযুক্ত কর্মকর্তা হাসানুর রহমান সরকারি বাসা থেকে মালামাল নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

অভিযুক্ত হাসানুর রহমান বলেন, ‘বাসার দরজার সামনে কুকুর ডাকাডাকি করায় বিরক্ত হয়ে আমার স্ত্রী ছানাগুলো বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলে দেয়।’

ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মনিরুজ্জামান আজ মঙ্গলবার রাতে জানান, অভিযুক্ত কর্মকর্তা হাসানুর রহমানকে সরকারি বাসা ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দেওয়ার পর আজ তিনি বাসা ছেড়ে দিয়ে মালামাল নিয়ে গেছেন।

এর আগে গতকাল সকালে আটটি কুকুরছানার নিথর দেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়। ছানাগুলোর শরীরের স্পন্দন বোঝার চেষ্টা করছিল মা কুকুর। কিন্তু যখন বুঝতে পারে, ছানাগুলো বেঁচে নেই, তখন আহাজারি শুরু করে। সন্তানহারা মা কুকুরের করুণ আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠে সেখানকার চারপাশ। আর এমন দৃশ্য দেখে প্রাণী হত্যার এমন কাজকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি এলাকাবাসী। এ নিয়ে উপজেলাজুড়ে শুরু হয়েছে নানা সমালোচনা। পরে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন ইউএনও।

গতকাল দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, ঈশ্বরদী উপজেলা পরিষদের ভেতরে ইউএনওর বাসভবনের সামনে মাটিতে পড়ে রয়েছে আটটি কুকুরছানার নিথর দেহ। তার পাশে বারবার নিজের ছানার শরীরের গন্ধ শুকে শরীরের স্পন্দন বোঝার চেষ্টা করছে মা কুকুর। ছানাদের সাড়া না পেয়ে আর্তনাদ শুরু করে কুকুরটি।

ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ইউএনওর বাসভবনের একটি কোণায় থাকত এই কুকুর। কুকুরটি বিশ্বস্ত হওয়ায় মানুষজন এটিকে খুব ভালোবাসত। নাম রাখা হয় টম। গত এক সপ্তাহ আগে টম আটটি বাচ্চা প্রসব করে।

গতকাল সকাল থেকে পাগলপ্রায় অবস্থায় আর্তনাদ ও ছোটাছুটি করতে দেখা যায় টমকে। নিজের ছানাগুলো না পেয়ে এমন ছোটাছুটি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঈশ্বরদী উপজেলা কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা হাসানুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী জীবন্ত আটটি কুকুরছানাকে বস্তায় ভরে বেঁধে হত্যার উদ্দেশ্যে গত রোববার রাতের কোনো এক সময় উপজেলা পরিষদের পুকুরে ফেলে দেন। এক দিন পর গতকাল সকালে পাওয়া যায় কুকুরছানাগুলোর মরদেহ। দুপুরের পর কুকুরছানাগুলোকে মাটিচাপা দেওয়া হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা সাগর হোসেন রনি বলেন, ‘যে নিরীহ পশুকে হত্যা করতে পারে, সে মানুষকেও হত্যা করতে পারে। জীবিত কুকুরছানাকে এভাবে নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচার চাই।’

নিজেকে বাঁচাতে সব দোষ স্ত্রীর ওপরে চাপিয়ে হাসানুর রহমান বলেন, ‘আমি হত্যা করিনি। আমার স্ত্রী এই কাজ করেছে। আমি ঘটনার খবর জানতে পেরে স্ত্রীকে অনেক বকাবকি করেছি।’

ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঈশ্বরদীর সাবেক ইউএনও সুবীর কুমার দাশও। তিনি গতকাল দুপুরে ফেসবুকে এক পোস্টে লেখেন, ‘আমার সাবেক কর্মস্থলে কয়েকটি পোষা কুকুর ছিল, যার একটির নাম লাল্টু। ওর জন্ম থেকে আমি লালনপালন করেছি। আমার বদলির পর সেখানে কুকুরছানাদের ওপর অন্ধকার নেমে আসে। আজ সকালে শুনেছি, উপজেলা পরিষদের একজন সরকারি কর্মকর্তা ও তাঁর পরিবার কুকুরছানাগুলোকে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যা করেছেন। আমি সরকারের কাছে এই হত্যার বিচার চেয়েছি।’

এ বিষয়ে ঈশ্বরদী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আকলিমা খাতুন জানান, কুকুরছানা হত্যার ঘটনায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর থেকে আজ রাতে ঈশ্বরদী থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আব্দুন নুর বলেন, মামলার এজাহার লেখার কাজ চলছে। এজাহার পেলেই মামলা রুজু হবে।

দেবহাটা রূপসী ম্যানগ্রোভ সড়ক নির্মাণে অনিয়মের তদন্তে এলজিইডি

দেবহাটা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 
সাতক্ষীরার দেবহাটা রূপসী ম্যানগ্রোভ শিবনগর সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করেন এলজিইডির খুলনা বিভাগীয় টিম। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাতক্ষীরার দেবহাটা রূপসী ম্যানগ্রোভ শিবনগর সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করেন এলজিইডির খুলনা বিভাগীয় টিম। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরার অন্যতম বিনোদনকেন্দ্র দেবহাটা রূপসী ম্যানগ্রোভ (মিনি সুন্দরবন) শিবনগর সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করেছেন এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। স্থানীয়দের লিখিত অভিযোগের পর মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) তদন্তে আসেন খুলনা বিভাগীয় টিম। এ তদন্তকাজের নেতৃত্ব দেন এলজিইডির খুলনা অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) মো. কামরুজ্জামান।

উপস্থিত ছিলেন দেবহাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিলন সাহা, সাতক্ষীরা জেলা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী এ এস এম তারিকুল হাসান খান, উপজেলা প্রকৌশলী দ্যুতি মণ্ডলসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

এর আগে গ্রামবাসীর পক্ষে অভিযোগ করেছিলেন হাবিবুর রহমান। তদন্ত কর্মকর্তারা ওই ব্যক্তির অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করেন বলে জানা গেছে।

তদন্ত সূত্রে জানা গেছে, সড়ক নির্মাণকাজের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা। সেই সঙ্গে সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজের মান, রাস্তার উচ্চতা ও রাস্তার বেড পরীক্ষা করা হয়। যেসব স্থানে সমস্যা দেখা যায়, সেখানে নতুনভাবে সংস্কার করার জন্য ঠিকাদারকে নির্দেশ দেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

