Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

ইপিজেডের আবাসিক কোয়ার্টারে বিস্ফোরণ, একজন আহত

ভিডিও ডেস্ক
ইপিজেডের আবাসিক কোয়ার্টারে বিস্ফোরণ, একজন আহত
ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে আদমজী ইপিজেডে কর্মরত কর্মকর্তাদের আবাসিক কোয়ার্টারে গ্যাস বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন নারী আহতের খবর পাওয়া গেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আহত নারীর নাম জানা সম্ভব হয়নি।

আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) মাগরিবের পর ইপিজেডসংলগ্ন কোয়ার্টারে গ্যাসের রাইজার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদমজী ইপিজেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুর রহমান।

জানা গেছে, আবাসিক কোয়ার্টারের চারতলা ভবনের একটি ফ্ল্যাটের রান্নাঘরের গ্যাসের রাইজার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে রান্নাঘরে থাকা একজন নারী আহত হন। পরে মুহূর্তেই আগুনের ধোঁয়া ভবনের চার ও পাঁচতলা ছড়িয়ে গেলে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে আদমজী ফায়ার সার্ভিসকে বিষয়টি জানানো হলে তাদের দুটি ইউনিট ৪০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়।

ঘটনাস্থলে থাকা বেপজায় কর্মরত মাসেকুল নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘গ্যাসের রাইজার বিস্ফোরণ হয়ে একজন নারী আহত হন। পরে আগুনের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। তবে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে।’

এ বিষয়ে আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মিরন মিয়া বলেন, ‘আমাদের দুটি ইউনিটের ৪০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এ ঘটনায় ওই ভবনে বসবাসরত ওসমান নামের এক সিকিউরিটি গার্ডের স্ত্রী আহত হয়েছেন।’

ইপিজেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুর রহমান বলেন, ‘সুয়ারেজ লাইন হতে বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে জেনেছি। এতে একজন আহতের খবর পেয়েছি। আমি ঘটনাস্থলে যাচ্ছি।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জঢাকা বিভাগজেলার খবরবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

নির্বাচনে ১৬ সংস্থা থেকে ৩৪,৪৪২ জন পর্যবেক্ষক, বিএনপির উদ্বেগ

নির্বাচনে ১৬ সংস্থা থেকে ৩৪,৪৪২ জন পর্যবেক্ষক, বিএনপির উদ্বেগ

শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়

শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়

আজ সৌভাগ্যের রজনী পবিত্র শবে বরাত

আজ সৌভাগ্যের রজনী পবিত্র শবে বরাত

সম্পর্কিত

ইপিজেডের আবাসিক কোয়ার্টারে বিস্ফোরণ, একজন আহত

ইপিজেডের আবাসিক কোয়ার্টারে বিস্ফোরণ, একজন আহত

জয়পুরহাটে এনসিপির ‘প্রচারণা ক্যারাভান’-এর যাত্রা শুরু, ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে বার্তা

জয়পুরহাটে এনসিপির ‘প্রচারণা ক্যারাভান’-এর যাত্রা শুরু, ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে বার্তা

সচিবালয় ও যমুনা এলাকায় নতুন করে সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি

সচিবালয় ও যমুনা এলাকায় নতুন করে সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি

পঞ্চগড়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন আ.লীগের ৪ শতাধিক নেতা-কর্মী

পঞ্চগড়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন আ.লীগের ৪ শতাধিক নেতা-কর্মী