ছাত্রলীগ নেতার বাসা থেকে মাদকসহ স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেপ্তার

বরগুনার তালতলীতে ছাত্রলীগের সাবেক এক নেতার বাসা থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে নৌবাহিনীর সদস্যরা। গতকাল মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই সময় বিপুল পরিমাণ মাদক, মাদক সেবনের সরঞ্জাম ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ইসহাক আকন সবুজ (৪০) ও আবুল কালাম আজাদ (৩৯)। সবুজ তালতলী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এবং আজাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সহকারী।
পরে তাৎক্ষণিক উপজেলা ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সেবক মণ্ডল তাঁদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ২০ দিনের কারাদণ্ড দেন। আজ বুধবার তালতলী থানা-পুলিশ তাঁদের কারাগারে পাঠায়।
জানা গেছে, উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ঝাড়াখালি গ্রামের ইসহাক আকন সবুজ ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সহকারী আবুল কালাম আজাদ দীর্ঘদিন ধরে মাদক সেবন ও বিক্রি করে আসছেন। মঙ্গলবার রাতে তাঁরা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের উপজেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিরাজ জমাদ্দারের বাসার তৃতীয় তলায় মাদক সেবক করছিলেন।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নৌবাহিনীর কমান্ডার ফাহিম উদ্দীন সাকিবের নেতৃত্বে একটি দল ওই বাসায় অভিযান চালায়। এ সময় মাদক, মাদক সেবনের সরঞ্জাম, দেশীয় অস্ত্রসহ তাদের আটক করা হয়।
এ বিষয়ে তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, সাজাপ্রাপ্ত দুজনকে বরগুনা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
লক্ষ্মীপুরে অবৈধভাবে প্রস্তুত করা ‘ভোটের সিল’ জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় জামায়াত নেতা সৌরভ হোসেন শরীফ ও ব্যবসায়ী সোহেল রানার বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। সৌরভ হোসেন শরীফ পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মো. শাহজাহানের ছেলে ও ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আজিজুর রহমান মুছাব্বিরকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় শুটার মো. রহিমকে (৪৫) পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান এ নির্দেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে
ভোলায় অভিযান চালিয়ে মাদকসহ দুজনকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। গতকাল মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) রাতে ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ চরনোয়াবাদসংলগ্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার চরশিফলী গ্রামের আনসারের ছেলে কবির হোসেন (৫০) ও একই উপজেলার চরসামাইয়া গ্রামের কাঞ্চন মিজির ছেলে মো. সোলাইমান..২ ঘণ্টা আগে
সিলেটের কানাইঘাটে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ইসমাইল হোসেন (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) উপজেলার বড় চতুল ইউনিয়নের মুক্তাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৩ ঘণ্টা আগে