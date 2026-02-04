Ajker Patrika
ছাত্রলীগ নেতার বাসা থেকে মাদকসহ স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেপ্তার

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
বরগুনায় মাদক, দেশীয় অস্ত্রসহ দুজন গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনার তালতলীতে ছাত্রলীগের সাবেক এক নেতার বাসা থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে নৌবাহিনীর সদস্যরা। গতকাল মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই সময় বিপুল পরিমাণ মাদক, মাদক সেবনের সরঞ্জাম ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ইসহাক আকন সবুজ (৪০) ও আবুল কালাম আজাদ (৩৯)। সবুজ তালতলী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এবং আজাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সহকারী।

পরে তাৎক্ষণিক উপজেলা ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সেবক মণ্ডল তাঁদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ২০ দিনের কারাদণ্ড দেন। আজ বুধবার তালতলী থানা-পুলিশ তাঁদের কারাগারে পাঠায়।

জানা গেছে, উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ঝাড়াখালি গ্রামের ইসহাক আকন সবুজ ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সহকারী আবুল কালাম আজাদ দীর্ঘদিন ধরে মাদক সেবন ও বিক্রি করে আসছেন। মঙ্গলবার রাতে তাঁরা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের উপজেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিরাজ জমাদ্দারের বাসার তৃতীয় তলায় মাদক সেবক করছিলেন।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নৌবাহিনীর কমান্ডার ফাহিম উদ্দীন সাকিবের নেতৃত্বে একটি দল ওই বাসায় অভিযান চালায়। এ সময় মাদক, মাদক সেবনের সরঞ্জাম, দেশীয় অস্ত্রসহ তাদের আটক করা হয়।

এ বিষয়ে তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, সাজাপ্রাপ্ত দুজনকে বরগুনা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

