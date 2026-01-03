Ajker Patrika

সোনারগাঁয়ে মহাসড়কে বাস-ট্রাক সংঘর্ষ, আহত ১০

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ৩১
সোনারগাঁয়ে মহাসড়কে বাস-ট্রাক সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সোনারগাঁয়ে মহাসড়কে বাস-ট্রাক সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে মহাসড়কের পিরোজপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদির জিলানী জানান, রাজধানীর সায়েদাবাদ থেকে চট্টগ্রামগামী তিসা পরিবহনের বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে বাসযাত্রী ও ট্রাকের থাকা দুই শ্রমিকসহ কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষে মহাসড়কের চট্টগ্রামগামী লেনে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল ব্যাহত হয়।

পরে হাইওয়ে পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন সরিয়ে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। বাসটিকে জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়েছে। ঘটনা তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

