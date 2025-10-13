Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালে যৌথ অভিযান, ১৫ দালাল আটক

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জে র‍্যাব ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে নারীসহ ১৫ দালালকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। 

আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে শহরের খানপুর এলাকায় ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে এই অভিযান পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

তাৎক্ষণিকভাবে আটক ব্যক্তিদের বিস্তারিত নাম-পরিচয় জানা যায়নি। 

নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার টি এম রাহসিন কবির অভিযানের নেতৃত্ব দেন। এ সময় র‍্যাব-১১-এর এএসপি আল মাসুদ খানসহ র‍্যাবের একটি টিম উপস্থিত ছিল। 

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার টি এম রাহসিন কবির বলেন, ‘যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে প্রমাণসাপেক্ষে ১৫ জনকে আটক করা হয়। তাদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জর‍্যাবঢাকা বিভাগনারীনারায়ণগঞ্জ সদরঢাকাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালে যৌথ অভিযান, ১৫ দালাল আটক

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালে যৌথ অভিযান, ১৫ দালাল আটক

বকেয়া বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে ভালুকায় শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

বকেয়া বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে ভালুকায় শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে কবিরাজের বিরুদ্ধে মামলা

কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে কবিরাজের বিরুদ্ধে মামলা

এবার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নেওয়ার মামলায় গ্রেপ্তার হাজি সেলিম

এবার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নেওয়ার মামলায় গ্রেপ্তার হাজি সেলিম