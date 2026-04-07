Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

তেলের ডিপো কর্মকর্তার বাড়িতে ডাকাতি

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে মঞ্জিল মোর্শেদ নামে এক তেলের ডিপো কর্মকর্তার বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দাবি, সংঘবদ্ধ ডাকাত দল প্রায় ৩০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ অন্তত দেড় লাখ টাকা লুট করেছে।

সোমবার (৬ এপ্রিল) দিবাগত রাত ৩টার পর নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) ৯ নম্বর ওয়ার্ডের জালকুড়ি এলাকায় সীমা ডাইং গার্মেন্টস-সংলগ্ন ওই বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গভীর রাতে অজ্ঞাতপরিচয় সাত-আটজনের একটি সংঘবদ্ধ ডাকাত দল পদ্মা পেট্রোলিয়াম ডিপোর গোদনাইল শাখার কর্মকর্তা মঞ্জিল মোর্শেদের বাড়ির বারান্দার গ্রিল ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। ডাকাতেরা ঘরে থাকা পরিবারের সদস্যদের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে তাঁদের হাত-পা ও চোখমুখ বেঁধে ফেলে। এরপর তারা ঘরে থাকা প্রায় ৩০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ অন্তত দেড় লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।’

