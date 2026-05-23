Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, গণপিটুনিতে গুরুতর আহত ১

নারায়ণগঞ্জ, প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার বক্তাবলী ইউনিয়নে ছয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে দুই যুবকের বিরুদ্ধে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তরা ফতুল্লার বক্তাবলী ইউনিয়নের চর বয়ারগাদি এলাকার মনির হোসেনের ছেলে হিরো ও জামাল পাটোয়ারী ছেলে সোহেল।

ঘটনার পর মধ্যরাতে অভিযুক্ত হিরোকে আটক করে উত্তেজিত এলাকাবাসী গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় হিরোকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। এ ঘটনায় তাঁর সহযোগী সোহেলকে আটক করেছে পুলিশ। পরে শিশুটির মা রাতেই ফতুল্লা থানায় একটি অভিযোগ দেন।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলের দিকে শিশুটি বাড়ির পাশে খেলাধুলা করছিল। তাকে কৌশলে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাশবিক নির্যাতন করে অভিযুক্তরা। পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে গুরুতর অবস্থায় তাকে প্রথমে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেয়। সেখানে শিশুটির অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এ খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা হিরোকে আটকে গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

এদিকে ফতুল্লা থানা-পুলিশ মধ্যরাতেই অভিযান চালিয়ে আরেক অভিযুক্ত সোহেলকে আটক করে।

ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহবুব আলম বলেন, গণপিটুনিতে আহত একজন ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভুক্তভোগী শিশুটির জবানবন্দি রেকর্ডের জন্য আদালতে নেওয়া হয়েছে।

