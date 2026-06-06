সোনারগাঁয়ে মহাসড়কে কাভার্ড ভ্যান উল্টে চালক নিহত

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলন্ত একটি কাভার্ড ভ্যানের চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই গাড়ির চালকের মৃত্যু হয় এবং এলাকায় সাময়িক বিদ্যুৎবিভ্রাট দেখা দেয়। শনিবার (৬ জুন) সকাল ৮টার দিকে সোনারগাঁয়ের নয়াগাঁও এলাকায় মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম শেখ জানান, চলন্ত কাভার্ড ভ্যানটির একটি চাকা ফেটে গেলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান এবং গাড়িটি সড়কের পাশে থাকা বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে কাভার্ড ভ্যানটি উল্টে পড়ে।
তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনায় প্রায় ৫০ বছর বয়সী চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
নিহতের মরদেহ থানায় রাখা হয়েছে এবং তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
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