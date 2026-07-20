নড়াইলে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ, অভিযুক্ত পলাতক

নড়াইল সদর উপজেলার আউড়িয়া ইউনিয়নের ৫ বছরের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর অভিযুক্ত রবিউল ইসলাম রবি (৩৫) পলাতক রয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শিশুটির বাবা বাড়ির পাশের একটি দোকান থেকে মেয়েকে চানাচুর কিনে দিয়ে বাড়ি যেতে বলেন। এরপর শিশুটি বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে সন্ধ্যা ৬টার কিছু পরে প্রতিবেশী রবিউল ইসলাম রবির ঘরের ভেতর কাঁথা জড়ানো অবস্থায় শিশুকে পাওয়া যায়। এ সময় রবি বাড়িতে ছিলেন না। স্বজনরা শিশুটিকে উদ্ধার করে দ্রুত নড়াইল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
স্বজনদের দাবি, শিশুকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।
নড়াইল সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আসিফ আকবর বলেন, মৃত অবস্থায় শিশুটিকে হাসপাতালে আনা হয়। তার শরীরের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
নড়াইলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রাকিবুল হাসান আরও বলেন, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সঙ্গে রবিউল ইসলাম রবির সম্পৃক্ততার কথা জানা গেছে। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে।
২০২৪ সালের ২০ জুলাইয়ের গণআন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া গুলিতে প্রাণ হারান গার্মেন্টস কর্মী সুমাইয়া (২০)। তাঁর মৃত্যুর দুইবছর পূর্ণ হয়েছে আজ সোমবার। এই হত্যার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার বিচার কার্যক্রম কতদূর এগিয়েছে তা সম্পর্কে অবগত নন বলে জানিয়েছেন সুমাইয়ার স্বজনরা।৬ মিনিট আগে
কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে আবারও পাহাড়ধসের ঘটনায় এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া তিন বছর বয়সী এক শিশু আহত হয়েছে। আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উখিয়ার ক্যাম্প-৮ ইস্টের ডি-৫ ব্লকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১০ মিনিট আগে
চুয়াডাঙ্গায় তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী ধর্ষণ ও হত্যা মামলার একমাত্র আসামি আবুল হোসেন ওরফে ফটিককে মৃত্যুদণ্ড ও ২ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। সোমবার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এ রায় দেন। মামলায় আসামির স্বীকারোক্তি ও ডিএনএ রিপোর্ট আদালতে উপস্থাপন করা হয়।১৪ মিনিট আগে
জামালপুরে স্ত্রীকে হত্যার অপরাধে স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ঘটনায় ওই আসামিকে আরও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে জামালপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মুহাম্মদ আব্দুর রহিম এ রায় ঘোষণা করেন।৩২ মিনিট আগে