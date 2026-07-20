Ajker Patrika
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নড়াইল

নড়াইলে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ, অভিযুক্ত পলাতক

নড়াইল প্রতিনিধি 
নড়াইলে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ, অভিযুক্ত পলাতক
প্রতীকী ছবি

নড়াইল সদর উপজেলার আউড়িয়া ইউনিয়নের ৫ বছরের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর অভিযুক্ত রবিউল ইসলাম রবি (৩৫) পলাতক রয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শিশুটির বাবা বাড়ির পাশের একটি দোকান থেকে মেয়েকে চানাচুর কিনে দিয়ে বাড়ি যেতে বলেন। এরপর শিশুটি বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে সন্ধ্যা ৬টার কিছু পরে প্রতিবেশী রবিউল ইসলাম রবির ঘরের ভেতর কাঁথা জড়ানো অবস্থায় শিশুকে পাওয়া যায়। এ সময় রবি বাড়িতে ছিলেন না। স্বজনরা শিশুটিকে উদ্ধার করে দ্রুত নড়াইল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্বজনদের দাবি, শিশুকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

নড়াইল সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আসিফ আকবর বলেন, মৃত অবস্থায় শিশুটিকে হাসপাতালে আনা হয়। তার শরীরের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

নড়াইলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রাকিবুল হাসান আরও বলেন, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সঙ্গে রবিউল ইসলাম রবির সম্পৃক্ততার কথা জানা গেছে। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

ধর্ষণখুলনা বিভাগনড়াইল সদরজেলার খবরশিশু
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